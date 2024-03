Buckingham Palace beobachtet Gary Goldsmith wohl ganz genau!

Er steht unter doppelter Bewachung! Gary Goldsmith ist am vergangenen Montag in den Celebrity Big Brother-Container eingezogen. Seither hat der Onkel von Prinzessin Kate (42) mehrfach aus dem Nähkästchen geplaudert: Thema Nummer eins ist dabei natürlich das britische Königshaus. Es wird zwar nicht davon ausgegangen, dass der Unternehmer Böses im Sinn hat, jedoch könnte er seiner Nichte mit seinen Aussagen schaden. Deshalb wird nicht nur der "Big Brother" ein Auge auf Gary haben, sondern wohl auch der Buckingham Palace!

"Er denkt, dass er dort ein Ritter in glänzender Rüstung ist, aber der Palast wird ein wachsames Auge darauf haben", schätzt eine Royal-Expertin gegenüber Mirror die Situation um Garys Teilnahme am britischen "Promi Big Brother" ein. Die Insiderin denkt jedoch nicht, dass der Palast eingreifen wird: "Ich denke, sie werden es völlig ignorieren, es sei denn, er sagt etwas so Ungeheuerliches, dass sie sich dazu genötigt fühlen, Stellung zu beziehen."

In der Show hat der Brite bereits Details zum Gesundheitszustand seiner Nichte Kate ausgeplaudert. "Sie bekommt die beste Pflege der Welt, und die Familie hat nichts anderes getan, als sich um die Familie zu kümmern", verriet er vor den Kameras. Das britische Königshaus hat Informationen zur Gesundheit der Prinzessin bisher unter Verschluss gehalten.

Getty Images Gary Goldsmith, 2017

Getty Images Prinzessin Kate, Oktober 2023

