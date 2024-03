Nur PR? So gehen Mike Heiter und Leyla mit dem Flirt-Hate um

Mike Heiter (31) und Leyla Lahouar (27) hatten bereits im Dschungelcamp heftig miteinander geflirtet. Mittlerweile haben sich der einstige Love Island-Kandidat und die TikTokerin nicht nur geküsst, sondern auch die ein oder andere Nacht zusammen verbracht. Doch nicht alle kaufen ihnen die Romanze ab. Kritiker werfen den beiden vor, das Ganze nur für PR-Zwecke vorzutäuschen. Mike will sich das aber nicht gefallen lassen. Im Interview mit Promiflash bei der SixxPaxx-Magic-Tour stellte er klar, dass er darauf eigentlich nicht reagieren wolle: "Weil das einfach auch nicht der Wahrheit entspricht. Ich habe noch nie so Fake-Geschichten oder so gemacht. Ich bin gar nicht der Typ dafür." Bei ihm und Leyla sei alles echt.

Das hatte zuletzt auch die Influencerin betont. Als sie in ihrer Instagram-Story auf die Fake-Vorwürfe angesprochen wurde, schrieb sie: "Das ist mir scheißegal, weil ich weiß, dass alles zu hundert Prozent echt ist." Außerdem plauderte sie aus, dass Mike für sie der größte Jackpot sei: "Er ist einfach wie ich, nur als Mann." Die ehemalige Ex on the Beach-Kandidatin könne sich auf jeden Fall eine gemeinsame Zukunft mit ihm vorstellen.

Während manche den Realitystars vorwerfen, den Flirt vorzutäuschen, werden sie von anderen dafür gefeiert. Unter einem gemeinsamen Video gibt es schließlich auch ziemlich viele positive Kommentare. "Ihr beide seid füreinander geschaffen! Ihr passt so gut zusammen" , schwärmte ein Fan. Ein anderer schrieb: "Auf dieses Duo haben wir alle gewartet."

RTL Mike Heiter und Leyla Lahouar im Dschungelcamp

Instagram / mikeheiter Mike Heiter und Leyla Lahouar, Februar 2024

