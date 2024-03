Erster Kuss mit Mike: Leyla Lahouar plaudert Details aus

Leyla Lahouar (27) gibt Einblicke in ihren Flirt mit Mike Heiter (31). Die Influencerin und der einstige Love Island-Kandidat haben im diesjährigen Dschungelcamp Gefallen aneinander gefunden. Zunächst war nicht wirklich klar, ob sich zwischen ihnen mehr entwickeln könnte. Doch vor wenigen Tagen plauderte Mike aus, dass sie sich mittlerweile in der Kennenlernphase befinden – kurz zuvor hatten sie sich sogar beim Knutschen gefilmt. Doch wann haben sich Mike und Leyla eigentlich zum ersten Mal geküsst?

In ihrer Insatgram-Story plaudert die ehemalige Ex on the Beach-Kandidatin aus, dass ihr erster Kuss mit Mike "saftig" gewesen sei. Auch den Zeitpunkt gibt sie preis: "Nach dem Nachspiel." Die Dschungelcamp-Reunion wurde am 18. Februar ausgestrahlt, also genau zwei Wochen nach dem Finale. Mit den ganzen Kritikern, die behaupten, das Ganze sei fake, könne Leyla übrigens nichts anfangen: "Weil ich weiß, dass alles zu 100 Prozent echt ist." Mike sei ihr Seelenverwandter: "Er ist einfach wie ich, nur als Mann und das ist für mich der größte Jackpot."

In der Sendung "Ich bin ein Star – Das Nachspiel" verrieten die beiden, dass sie auf dem Rückflug nach Deutschland viel miteinander geredet und daraufhin Kontakt gehalten haben – zu einem Treffen kam es bis dato aber nicht. "Wir sind auf einer Wellenlänge, einfach mal weitergucken. Ich mag sie", erzählte Mike. Auch Leyla betonte, dass sie gespannt sei, wo die Reise mit ihnen hingehe.

Instagram / mikeheiter Mike Heiter und Leyla Lahouar, Februar 2024

Instagram / mikeheiter Mike Heiter und Leyla Lahouar, Realitystars

RTL Leyla und Mike im Dschungelcamp 2024

