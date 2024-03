Dann hatten Leyla Lahouar und Mike Heiter zum ersten Mal Sex

Leyla Lahouar (27) plaudert aus dem Nähkästchen! Zwischen dem Reality-Sternchen und Mike Heiter (31) hatte es im diesjährigen Dschungelcamp ordentlich gefunkt. Während der Show waren zwar keine Zärtlichkeiten zwischen ihnen ausgetauscht worden, zurück in der Heimat konnten sie sich jedoch näher kennenlernen. Einige Male zeigten der ehemalige Love Island-Kandidat und das Ex-Bachelor-Girl sich bereits turtelnd und knutschend im Netz. Dabei blieb es aber nicht: Mike und Leyla landeten auch schon zusammen in der Kiste – aber wann?

Das verrät die 27-Jährige ihren Fans nun in einem Q&A auf Instagram. Zum ersten Schäferstündchen sei es am 18. Februar gekommen – an dem Tag, an dem "Ich bin ein Star – Das Nachspiel" im TV lief. Wie Leyla erklärt, haben sie und Mike aus dem Bett, in dem sie Sex hatten, auch ein paar Storys geteilt und Fragen ihrer Fans im Netz beantwortet.

Fest zusammen sind die zwei Reality-TV-Stars noch nicht. Doch sie sind offenbar auf dem besten Weg dahin. "Kennenlernphase läuft gut", schwärmte Mike kürzlich auf Instagram und teilte dazu einen Schnappschuss, auf dem er sich an Leyla kuschelt. Sie reagierte darauf direkt mit ein paar Herz-Emojis.

Instagram / mikeheiter Mike Heiter und Leyla Lahouar, Realitystars

RTL Mike Heiter und Leyla Lahouar im Dschungelcamp

Instagram / mikeheiter Mike Heiter und Leyla Lahouar, Februar 2024

