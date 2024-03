OnlyFans-Granate: Michael Wendler ist stolz auf seine Laura!

Laura Müller (23) versorgt ihre Fans auf OnlyFans regelmäßig mit neuen freizügigen Bildern. Mit ihrem Content in den sozialen Medien finanziert sich die Influencerin ihren Lifestyle im US-amerikanischen Bundesstaat Florida. Aber was hält eigentlich ihr Ehemann und Vater ihres Kindes, Michael Wendler (51), davon, dass sie sich im Netz auf diese Art anderen Männern präsentiert? Scheinbar hat er gar nichts dagegen! "Er ist stolz, genau wie beim Playboy", erklärt Laura im Rahmen einer Fragerunde in ihrer Instagram-Story.

Erstmals blankgezogen hatte die einstige Let's Dance-Kandidatin vor wenigen Jahren für den Playboy. Obwohl sie damals noch ziemlich unsicher gewesen sei, könne sie sich durchaus vorstellen, sich erneut für die Zeitschrift auszuziehen – jedoch mit Bedingungen! Wie sie im Podcast "Die Wendlers" verriet, müsse die Gage ihres ersten Shootings "getoppt" werden und auch sonst "alles stimmen".

Einem erneuten Playboy-Shooting steht aber eine Sache im Weg – Michael! Der Musiker hatte sich mit seinen zahlreichen Kontroversen nicht gerade Freunde in der Medienwelt gemacht. "Für abstruse Verschwörungsschwurbeleien eines Michael Wendlers ist hier allerdings auch künftig kein Platz", stellte der Chef des Magazins gegenüber Bild klar. Er habe "starke Frauen und faszinierende Persönlichkeiten" gerne in seiner Zeitschrift und könne sich durchaus vorstellen, Laura erneut abzulichten, doch nur, wenn ihr Liebster nicht mehr an ihrer Seite wäre.

ActionPress Laura Müller und Michael Wendler

Gregorowius,Stefan Laura Müller im Jahr 2020

