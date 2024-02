Lange nicht gesehen: Laura Müller teilt verführerische Pics!

Sie ist wieder da! Laura Müller (23) und ihr Mann Michael Wendler (51) könnten aktuell wohl kaum glücklicher sein: Im vergangenen Juni durften die Influencerin und der Schlagersänger das erste gemeinsame Kind auf der Welt begrüßen. Seit der Geburt des kleinen Rome Aston ist es allerdings ziemlich ruhig um die Neu-Mama geworden – bis jetzt. Laura teilt ein paar heiße Schnappschüsse im Netz!

Auf Instagram meldet sich die 23-Jährige endlich wieder bei ihren Fans – und zwar mit einer ziemlich verführerischen Bilderreihe! Darauf zeigt die frischgebackene Mama ihre üppige Oberweite in einem hautengen Latexanzug. Auf einer anderen Aufnahme liegt Laura in einer Badewanne und blickt dabei lasziv in die Kamera. Mit dem Beitrag macht die Brünette Werbung für ihre OnlyFans-Seite und fügt dem erotischen Shooting ein Feuer-Emoji hinzu.

Wie ernst Laura ihr Business auf der Erotikplattform nimmt, machte sie erst im Dezember deutlich: Ganz im Zeichen des Nikolaustags versorgte die Bloggerin ihre Fans mit freizügigem Content – knappes Weihnachtsdress und rote Latex-Overkneestiefel vorm Tannenbaum inklusive.

ActionPress Michael Wendler und Laura Müller, DSDS 2021

Gregorowius,Stefan Laura Müller im Jahr 2020

Thomas Burg Laura Müller und Michael Wendler beim DSDS-Casting

