Schlechte Leistung? Megan Fox gewinnt zwei Goldene Himbeeren

Megan Fox (37) zählt nicht zu den zahlreichen Hollywoodstars, die sich mit ihrem Talent eine Oscar-Nominierung erarbeitet hat. Dennoch hat die Schauspielerin für ihr Können eine Auszeichnung erhalten: Bei den sogenannten Razzie Awards hat sie gleich zweimal die Goldene Himbeere gewonnen! Besonders beliebt ist dieser Preis in der Branche allerdings nicht... Er ist der sogenannte Anti-Oscar und zeichnet die vermeintlich schlechtesten Leistungen eines Filmjahres aus. Megan erhielt ihn für ihre Hauptrolle im Thriller "Johnny und Clyde" und als schlechteste Nebendarstellerin in "Expend4bles".

Im Januar wurde die Liste der für den Golden Razzie Award nominierten Stars bekannt. Und neben der Transformers-Berühmtheit reihten sich auch unzählige andere Hollywood-Größen auf. Unter anderem bangten Jennifer Lopez (54), Ana de Armas (35) und Salma Hayek (57) um den Sieg dieser Trophäe. Doch auch "Rocky"-Legende Sylvester Stallone (77) blieb nicht verschont. Der Filmstar wurde im Laufe seiner Karriere bereits 16 Mal nominiert. Bei der diesjährigen Verleihung erhielt er die Goldene Himbeere als schlechtester Nebendarsteller. In dieser Kategorie waren auch seine Kollegen Michael Douglas (79), Mel Gibson (68) und Bill Murray (73) aufgestellt.

Auch im Privatleben hatte die Beauty in den vergangenen Wochen einiges durchstehen müssen. Wie sie erst vor wenigen Wochen im Interview mit "Good Morning America" verriet, hatte sie in der Vergangenheit den Verlust ihres ungeborenen Kindes mit Machine Gun Kelly (33) erlitten. "Es war für uns beide sehr schwierig und hat uns gemeinsam und jeden für sich auf eine sehr wilde Reise geschickt", erklärte sie. Der Musiker verarbeitete den Schmerz rund um die Fehlgeburt daraufhin in seinem Song "Don't Let Me Go". "Wie kann ich mit der Tatsache leben, dass meine Hand nicht auf ihrem Bauch lag, als wir das Baby verloren haben?", lautet eine Zeile.

