Travis Kelce hält emotionale Dankesrede für Bruder Jason

Jason Kelce (36) wird sich aus dem Profisport zurückziehen. Anfang der Woche gab der Footballspieler dies in einer tränenreichen Pressekonferenz bekannt. Sein Bruder Travis (34) bleibt also als einziges Mitglied der Kelce-Familie der NFL treu. In ihrem gemeinsamen Podcast "New Heights" schlagen die Brüder jetzt einen etwas sentimentaleren Ton an. Als Travis seinen Dank ausdrücken möchte, kullern bei ihm sogar die Tränchen! Er betont: "Ich bin dir sehr dankbar, dass du mir den Weg gezeigt und uns alle auf diese Reise mitgenommen hast, mein Großer."

Travis gibt zu: Sein Bruder war stets ein Vorbild für ihn. Seit ihrer Kindheit haben sie gemeinsam Football gespielt, später dann an der University of Cincinnati und schließlich in der nationalen Profiliga. "Du warst mir in diesem Spiel immer einen Schritt voraus", gesteht er und fügt hinzu: "Es war immer so, als hätte ich diesen Rettungsring bei mir. Jetzt, wo du nicht mehr dabei bist, fühlt es sich leer an." Er freue sich, dass sein Bruder einen solchen Erfolg erleben durfte. "Es war eine verdammt lustige Reise", findet der Freund von Taylor Swift (34) und wischt sich die Tränen aus den Augen.

Die Fans in den Kommentaren sind hin und weg von dem emotionalen Moment zwischen den Brüdern. "Es ist so toll, diesen Männern dabei zuzusehen, wie sie ihre Gefühle ausdrücken. Was für ein wunderbares Beispiel für Männlichkeit", schreibt ein Nutzer auf Instagram.

Getty Images Travis Kelce mit seinem Bruder Jason nach ihrem Spiel, November 2023

Instagram / killatrav Travis und Jason Kelce, Football-Profis

