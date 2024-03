"Absolut brillant": Prinz Edward schwärmt von seiner Sophie

Nach über 20 Jahren schweben Prinz Edward (60) und seine Frau immer noch auf Wolke sieben. Der britische Royal und Sophie (59) hatten sich am 19. Juni 1999 das Jawort gegeben – das Paar hat einen Sohn und eine Tochter. In einem aktuellen Interview sprach der 60-Jährige über sein Liebesglück. "Sie ist ein absolut brillanter Fels, und ich habe unglaubliches Glück, dass ich Sophie gefunden habe und sie mich gefunden hat", schwärmte Edward in der Sendung "Love Your Weekend". Er hoffe, dass die Bindung zwischen ihnen "auch wirklich eine brillante Partnerschaft" sei.

In der Show gab der Herzog von Edinburgh weitere Einblicke in sein Eheleben. Edward betonte, dass er stets die "Unterstützung" seiner Frau habe und sie sein "Fels" sei. Sophie habe allerdings eine starke Meinung, wie er verriet: "[Die Herzogin von Edinburgh ist] kritisch, absolut kritisch." Der 60-Jährige kam auch auf seinen Nachwuchs zu sprechen, der sein ganzer Stolz ist. "Wir haben das große Glück, zwei, wie wir meinen, besonders brillante Kinder zu haben, die so unterschiedliche Wege für sich selbst einschlagen", schwärmte er. Für Edward und Sophie sei das "gleichermaßen faszinierend".

Tochter Louise (20) und Sohnemann James (16) sind im Gegensatz zu ihren älteren Cousinen und Cousins deutlich seltener in der Öffentlichkeit zu sehen. Wie Sophie vor rund drei Jahren berichtet hatte, verlief die Geburt ihrer Erstgeborenen mit vielen Komplikationen. "Jedes Mal, wenn ich etwas sehe, das mit Frühgeborenen zu tun hat, erinnere ich mich [...] an den Schock über ihre Frühgeburt", wurde König Charles' (75) Schwägerin laut Hello! zitiert. Für Sophie sei die Geburt lebensgefährlich gewesen, sie verlor viel Blut und musste 16 Tage ohne ihre Tochter im Krankenhaus behandelt werden.

Getty Images Herzogin Sophie und Prinz Edward bei ihrer Hochzeit im Juni 1999

Getty Images Herzogin Sophie mit ihrer Tochter Lady Louise bei einem Gottesdienst, April 2022

