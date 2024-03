Kristen Stewart plant die Hochzeit mit ihrer Verlobten Dylan

Bei Kristen Stewart (33) und ihrer Verlobten Dylan Meyer läuten wohl bald die Hochzeitsglocken. Seit rund zwei Jahren sind die Schauspielerinnen miteinander verlobt. Die Twilight-Berühmtheit soll schon mitten in der Planung stecken – doch so richtig scheint sie nicht zu wissen, was sie will: "Sie hat verschiedene Ideen, wie sie ihre Hochzeit gestalten will. Sie bevorzugt vielleicht weniger Fanfaren, als sie ursprünglich wollte", berichtet ein Insider gegenüber People. Ihre Vorstellungen sollen sich aber hin und wieder ändern. Doch laut dem Insider ist sicher: "[Kristen] mag das Familienleben und freut sich auf mehr davon."

Wie sie in einem Interview mit Rolling Stone verriet, sei die Familienplanung bei dem Paar auch schon Thema gewesen – und tatsächlich wünscht sich Kristen Nachwuchs. "Ich weiß nicht, wie meine Familie genau aussehen wird, aber ich will in jedem Fall bald anfangen, mir Kinder zuzulegen". Doch die Angst vor der Geburt hemme den Wunsch aktuell noch etwas. Das heißt wohl, dass die César-Gewinnerin und ihre Partnerin vorerst weiterhin Zweisamkeit genießen werden. Doch das wird wohl kein Problem sein, denn wie ein Insider berichtet, seien die beiden "total verliebt". "Sie ist in ihrer Beziehung total glücklich", erklärte ein Informant gegenüber People.

Zuletzt sah man Kristen auf der Premiere ihres Filmes "Love Lies Bleeding". Dort sorgte sie mit ihrem Look für Aufsehen: Die 33-Jährige trug auf dem roten Teppich einen schwarzen Body mit Cut-outs und Dreiecksschnitt. Darüber zog sie einen kurzen schwarzen Blazer, der lässig über die Schulter fiel. Den Fokus setzte die Brünette auf ihre Beine, die durch die dunkle Feinstrumpfhose und ein spitze Pumps noch länger und eleganter wirkten.

