Kurz nach Geburt: Nader Jindaoui teilt Krankenhausfotos

Die Geburt des zweiten Kindes von Nader (27) und Louisa Jindaoui (24) ist gerade einmal wenige Stunden her – und schon jetzt teilt der Fußballer sein Babyglück mit seinen Fans. Auf den Schnappschüssen, die er auf Instagram teilt, sieht man, wie der frisch gebackene Zweifachpapa seiner Frau stolz einen Kuss auf die Stirn gibt. Währenddessen hält sie den schlafenden Nidal in ihrem Arm. Selbstverständlich hält auch er seinen Sohnemann in den ersten Stunden auf der Welt auf seinem Arm. Auf einem weiteren Bild hält der Kleine den Finger des Influencers. Auch Schwesterchen Imani war anwesend, um ihren Bruder kennenzulernen. Nun geht es für die Familie wohl zum ersten Mal zu viert nach Hause!

Dass die zweite Schwangerschaft nun endlich geschafft ist, wird Louisa wohl ziemlich freuen. Wenige Wochen vor der Geburt verriet die Influencerin ihren Followern, dass ihr der Endspurt ziemlich schwerfalle. "Ich muss ehrlich sein, die letzten Tage gerade sind sehr schwer und anstrengend für mich... [...] Es fällt mir schwer, mich zu motivieren", erklärte sie im Netz. In den restlichen Wochen bis zum großen Tage, habe sie sich Zeit für sich nehmen wollen, um ihre Energie zu sammeln.

Die schweren Momente musste die Wahl-Berlinerin zum Glück nie allein durchstehen – ihr Gatte und Töchterchen Imani waren immer an ihrer Seite. In einem Beitrag brachte er zum Ausdruck, wie stolz er auf seine Liebste ist. Er teilte eine Bildschirmaufnahme eines Videoanrufs und schrieb dazu: "Auch wenn du denkst, dass ich nicht alles sehe, was du tust... Ich weiß, dass du jeden Tag für uns alles gibst. Danke, dass du immer für mich da warst."

Nader Jindaoui mit seinem neugeborenen Sohn Nidal, März 2024

Louisa und Nader Jindaoui nach der Geburt von Nidal, März 2024

