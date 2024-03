Zweifachmama: Louisa Jindaouis Sohn Nidal ist auf der Welt!

Louisa (24) und Nader Jindaoui (27) sind zweifache Eltern! Das YouTube-Paar hat bereits die zweijährige Tochter Imani. Vor wenigen Monaten verkündeten die Influencer, dass sie erneut Nachwuchs erwarten – diesmal dürfen sich der Hertha-BSC-Profi und seine Frau über einen Sohn freuen. Nun ist es so weit: Ihr Spross erblickte das Licht der Welt! Der 27-Jährige teilte in seiner Instagram-Story einen Schnappschuss, welcher Louisa und ihr Neugeborenes im Krankenhaus zeigt. Auf dem Foto, das leicht verschwommen ist, ist zu sehen, wie die frischgebackene Mama ihr Baby in den Armen hält.

Die Aufnahme ließ Nader unkommentiert – allerdings ist davon auszugehen, dass die zwei ihre Community auf dem Laufenden halten werden. Denn wenige Stunden zuvor meldeten sich Louisa und ihr Liebster aus dem Krankenhaus. Am Samstag sei die Fruchtblase der 24-Jährigen geplatzt. "Wir wurden wieder nach Hause geschickt. Wir sollen jetzt viel spazieren gehen, bis Louisa merkt, dass es richtig losgeht!", erklärte der Fußballer seiner Community. Der Spaziergang scheint allem Anschein nach geholfen zu haben, denn nicht mal 24 Stunden später durften Nader und Louisa ihren Spross in den Armen halten.

Die beiden sind dafür bekannt, äußerst viele private Einblicke mit ihren Fans zu teilen. Kurz nachdem die zwei das Babygeschlecht verkündet hatten, hatten sie eine weitere Überraschung parat. Ende Oktober 2023 verrieten Louisa und Nader nämlich, welchen Namen ihr Sohnemann haben werde. In einem YouTube-Clip schilderten sie, dass sie viele Namen zur Auswahl hatten, sie sich dann für Nidal entschieden haben. "Wir kamen in Spanien auf den Namen. [...] Der Name hat uns voll gefallen", erklärte Nader die Wahl.

Instagram / naderjindaoui Louisa Jindaoui im März 2024

Instagram / linlouuu Nader und Louisa Jindaoui mit ihrer Tochter Imani

