Ryan Gosling superhappy bei Oscar-Probe von "I'm Just Ken"

Ryan Gosling (43) liebt seine Barbie-Rolle noch immer! Der Schauspieler ist bei den diesjährigen Oscars nicht nur als bester Nebendarsteller im Rennen, sondern darf auch noch den ebenfalls nominierten Filmsong "I'm Just Ken" performen. Bei den Proben soll der Filmstar bester Laune gewesen sein! "Ryan war in großartiger Stimmung und ein totaler Profi", plaudert eine Quelle gegenüber People aus. Der Insider fügt noch hinzu, dass der Blondschopf wohl alle Beteiligten mit seiner Kenergy angesteckt habe: "Ryan war entspannt, er war sehr beschwingt und jeder hatte Spaß." Obwohl die endgültige Performance ein großes Geheimnis darstelle, sollen viele Tänzerdaran beteiligt sein.

Jimmy Kimmel (56), der auch in diesem Jahr wieder durch die Verleihung führt, versprach bereits, dass sich alle Beteiligten bemühen, den Gästen und Zuschauern ein unvergessliches Ereignis zu bieten. "Wir arbeiten sehr hart, um die Show so gut wie möglich zu machen", plauderte er gegenüber dem Magazin aus. "Man fühlt sich wie die Kansas Chiefs, die zu den Oscars gehen... als wäre man noch nie dort gewesen. [...] Es ist noch immer aufregend und man muss sich noch immer Mühe geben", erklärt der Moderator.

Ryan ist aber nicht der einzige, der auf der Bühne singen darf. Alle Interpreten der diesjährig nominierten Songs werden performen, wie Just Jared berichtet hatte. So wird Becky G (27) mit "The Fire Inside" aus dem Film "Flamin' Hot" auftreten. Billie Eilish (22) und Finneas O'Connell singen dagegen "What Was I Made For" ebenfalls aus "Barbie" und Jon Batiste (37) wird "It Never Went Away" aus "American Symphony" performen.

Anzeige

© 2022 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved. Ryan Gosling als Ken in "Barbie"

Anzeige

Getty Images Billie Eilish, 2024

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de