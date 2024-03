Fauxpas vor Oscar-Gewinn: Emma Stones Kleid ist gerissen!

Es war ein großer Moment für Emma Stone (35): Am 10. März durfte sie tatsächlich ihren zweiten Oscar mit nach Hause nehmen. Die Academy ehrte sie mit dem Goldjungen für ihre Leistung in der Komödie "Poor Things". Doch als sie aufstand, um ihren Preis entgegenzunehmen, passierte ein Fashion-Fauxpas: Emmas Kleid ist hinten aufgesprungen! Das Malheur konnte sie auch nicht überspielen, sondern machte eine große Sache daraus. Mehrmals zeigte sie auf die offene Stelle und drehte ihren Rücken dem Publikum zu. In ihrer Dankesrede fand sie eine witzige Erklärung für das Missgeschick!

"Mein Kleid ist gerissen. Ich glaube, es ist während 'I'm Just Ken' passiert. Ich bin mir ziemlich sicher", scherzte die 35-Jährige und spielte auf die Oscar-Performance von Ryan Gosling (43) an. Ihre Rede konnte sie aber ganz normal fortsetzen, ohne dass ihr Kleid noch zusätzlich verrutschte. Die Ladys, die die Laudatio für die Kategorie "Beste Hauptdarstellerin" gehalten hatten, eilten ihr zudem zu Hilfe. So prüfte Charlize Theron (48) mehrmals, ob der Riss des Kleides sich vergrößerte. Schützend hielt die "Atomic Blonde"-Darstellerin ihre Hand darüber.

Ein rührender Moment. Der Abend war jedoch von vielen emotionalen Situationen geprägt. Auch die Rede des Iren Cillian Murphy (47), der erstmals einen Goldjungen absahnte, dürfte viele Fans berührt haben. Er bedankte sich nicht nur bei der ganzen "Oppenheimer"-Crew, sondern auch bei seiner Familie. "Meine Partnerin fürs Leben, meine beiden Jungs, die da oben sitzen", bedankte sich der Peaky Blinders-Star gefühlvoll.

Getty Images mma Stone und Michelle Yeoh bei den Oscars 2024

Getty Images Emma Stone bei den Osars 2024

