Ryan Goslings ganze Familie begleitet ihn zu den Oscars!

Auch Ryan Gosling (43) war dieses Jahr für einen begehrten Oscar nominiert! Für seine Performance in Barbie als Ken hätte er einen Goldjungen in der Kategorie "Bester Nebendarsteller" absahnen können. Er musste sich jedoch gegen Robert Downey Jr. geschlagen geben. Trost konnte ihm da wohl seine Familie schenken. Denn der US-Amerikaner nahm seine Liebsten mit zur Preisverleihung! Zusammen mit seiner Schwester und seinen Eltern lief er über den roten Teppich. Seine engsten Verwandten sind mindestens genauso Medienprofis wie er. Lässig und stylish posierten die vier gemeinsam für die Fotografen.

Ryans Mutter Donna trug ein hautenges, schwarzes Kleid mit Cut-outs und einem riesigen Beinschlitz. Passend zu "Barbie" machte sie ihren Look mit einer pinken Clutch komplett. Die Schwester des Hollywood-Stars entschied sich für Glitzer. Mandy begeisterte in einem schwarz-goldenen Dress und zeigte dabei Dekolleté. Die Geschwister sorgten zudem für einen süßen Moment: Total herzlich lachten sie zusammen und schienen alles andere um sie herum zu vergessen.

Zu dem Zeitpunkt konnten die Zuschauer vor dem TV nur erahnen, was Ryan später noch auf der Bühne veranstalten würde. Da der Song "I'm Just Ken" in der Kategorie "Bester Song" nominiert war, performte der 43-Jährige diesen Superhit – und wie! In einem pinken Anzug performte er dramatisch zusammen mit den anderen Kens aus dem Film, inklusive Tanzeinlagen und Hebefiguren.

