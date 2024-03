Wegen Ludwigs Geburtstagsfeier: Cathy Hummels in der Kritik

Anlässlich des sechsten Geburtstags ihres Sohnes Ludwig (6) hatte sich Cathy Hummels (36) etwas ganz Besonderes ausgedacht: Den Ehrentag des kleinen Mannes verbrachten sie gemeinsam mit seinen Freunden in einer Trampolinhalle. Dazu teilte die Ex-Spielerfrau einen Clip von sich auf Instagram, der sie beim Herumtollen in dem Spieleparadies zeigte. Bei ihren Fans kam diese Aktion allerdings gar nicht gut an: Unter dem Beitrag tummeln sich zahlreiche Kommentare, die Cathy dafür kritisieren. "Mittelpunkt von Ludwigs Geburtstagsparty: Mama Cathy. Das sind so Momente, die komplett dem Kind gehören sollten und nicht deiner Insta-Community", findet ein User, während ein weiterer Nutzer schreibt: "Auch der Kindergeburtstag wird zur Selbstdarstellung genutzt. Das kenne ich tatsächlich von keinem anderen Influencer."

Im Umgang mit Kritik sollte die Moderatorin mittlerweile geübt sein: Erst vor wenigen Tagen erntete sie einen Shitstorm. Auf Instagram teilte sie eine Reihe von Schnappschüssen, auf denen sie ihre Reise mit einem Privatjet zeigte. Dazu schrieb sie: "Ich bin abgehoben. Ja, mit dem Flieger." Ihre Fans fanden die Aktion jedoch alles andere als lustig. "Da muss der Umweltschutz halt zurückstecken. Wo kämen wir denn hin, wenn Madame womöglich mit der Bahn fährt?", wetterte ein User in den Kommentaren.

Nur wenige Tage zuvor hatte sie ebenfalls in der Kritik gestanden: Sie hatte sich oben ohne mit ihrem Kinderkochbuch ablichten lassen. Die wenig begeisterten Kommentare ihrer Fans ließen nicht lange auf sich warten: "Wow, jetzt muss ein Kinderkochbuch schon oben ohne vermarktet werden? Das ist leider absolut unpassend. Wie nötig muss man es haben?", fragte ein Follower, während ein weiterer Nutzer schrieb: "Ein Kinderkochbuch nackt bewerben? Sorry… Peinlicher geht es kaum."

Cathy Hummels, Moderatorin

Cathy Hummels, Moderatorin

