Cillian Murphy brachte seine Kids zur Oscar-Verleihung mit

Cillian Murphy (47) durfte bei der diesjährigen Verleihung der Oscars einen der wohl wichtigsten Abende seiner Karriere genießen. Feiern wollte er seinen allerersten Goldjungen natürlich gemeinsam mit seiner Frau Yvonne McGuinness (51) und seinen zwei Söhnen. Gleich die gesamte Familie auf dem roten Teppich anzutreffen, ist ein ungewöhnlicher Anblick – eigentlich versucht der Peaky Blinders-Star, seine Sprösslinge aus dem Scheinwerferlicht zu halten. Doch für den besonderen Anlass haben sich die vier herausgeputzt. In seiner Dankesrede schwärmt Cillian: "Ich möchte meinem unglaublichen Team danken. Yvonne McGuinness, meiner Partnerin im Leben und in der Kunst, meinen beiden Jungs, Malachy und Aran, die dort oben sitzen. Ich liebe euch so sehr."

Cilians Sohn Aran tritt bereits in die Fußstapfen seines Vaters. Der 16-Jährige wird bald sein Debüt in der Filmbranche feiern können, wie Hello berichtet. Seite an Seite mit Stars wie Amy Adams (49) und Jenna Ortega (21) durfte er an dem Science-Fiction-Streifen "Klara and the Sun" mitwirken, der voraussichtlich in diesem Jahr veröffentlicht wird. "Ich bin sehr, sehr stolz auf ihn, er ist ein großartiger, großartiger Schauspieler", schwärmt der stolze Papa Anfang des Monats von seinem Sohn. Er soll bereits einen Vertrag mit der renommierten Talentagentur Sloane, Offer, Weber & Dern abgeschlossen haben. Cillians älterer Sohn Malachy strebt hingegen eine Karriere in der Musikbranche an.

Die vierköpfige Familie zog vor fast zehn Jahren von London nach Dublin und führt dort ein zurückgezogenes Leben. Ihm sei es wichtig gewesen, die Kinder im Heimatland von ihm und seiner Frau zu erziehen, erzählte Cillian damals The Guardian. Und auch bei der Preisverleihung am gestrigen Abend bewies der Schauspieler seinen Nationalstolz. "Ich bin ein sehr stolzer Ire, der heute Abend hier steht", erklärte er auf der Bühne, nachdem ihm die goldene Trophäe verliehen wurde. Denn: Der "Oppenheimer"-Star ist offiziell der erste gebürtige Ire, der jemals von der Academy als bester Schauspieler ausgezeichnet wurde.

Getty Images Cillian Murphy mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen bei den Oscars 2024

Getty Images Cillian Murphy bei den Oscars 2024

