Julian Claßen und Tanjas Mauritius-Trip wird zum Albtraum!

Das haben sie sich anders vorgestellt! Julian Claßen (30) und Tanja Makarić (26) urlauben derzeit auf der Trauminsel Mauritius. Doch anstatt sich die Sonne auf den Bauch scheinen zu lassen, müssen sich die beiden mit einem heftigen Magen-Darm-Infekt herumschlagen. Anfangs erwischte es nur Julian. "In den letzten fünf Jahren ging es mir kein einziges Mal so schlecht wie gerade", jammerte der Influencer in seiner Instagram-Story. "Mir geht es so unglaublich schlecht… Ich habe heute Nacht einfach drei Stunden auf dem Boden der Dusche übernachtet, weil ich Angst hatte, mich übergeben zu müssen", teilte er sein Leiden mit seiner Netzgefolgschaft.

Mittlerweile geht es Julian wieder etwas besser: "So, das reicht jetzt. Ich habe beschlossen, dass ich jetzt wieder gesund bin." Der Content Creator habe lange über seine miserable Lage nachgedacht und ist sich nun sicher: "Das werde ich mir jetzt nicht verkacken oder verkotzen lassen." Wenig später steht der Ex von Bibi Claßen (31) dann auch schon wieder im Fitnessstudio – und es wird klar, wie sehr Julians Körper mit dem Infekt zu kämpfen hatte. "Habt ihr Tipps für mich, wie ich heute wieder 5 Kilogramm zunehmen kann? Am besten Muskelmasse?", fragt er seine Fans um Rat.

Nachdem es also kurzzeitig so ausgesehen hatte, als könnten der 30-Jährige und seine Liebste nun endlich den wohlverdienten Liebes-Trip genießen, folgt der Schock. "Albtraum-Abend und -Nacht! Habe mich jetzt auch angesteckt und mir ging es noch nie so schlecht", teilt jetzt auch Tanja den Fans in ihrer Instagram-Story mit.

Instagram / julienco_ Julian Claßen, 2022

ActionPress Tanja Makarić und Julian Claßen, Juli 2023

