Kristen Stewart spaziert in Unterhose durch New York City!

Kristen Stewart (33) zeigt, was sie hat! Am Dienstag präsentierte sich die Schauspielerin in einem ziemlich sexy Look. Mit einer leicht aufgeknöpften, beigefarbenen Bluse und einer Strickunterhose bekleidet spazierte sie durch New York City. Unter dem Schlüpfer blitzte ihre Strumpfhose hervor. Dazu kombinierte die "Twilight"-Darstellerin eine stylische Sonnenbrille, ein Paar Loafer und eine Handtasche von der Luxusmarke Chanel. Kristen schien sich in ihrem Outfit ziemlich wohlzufühlen. Selbstbewusst lief sie an den wartenden Fotografen vorbei und winkte ihnen zu.

Erst vor wenigen Tagen zeigte sich die US-Amerikanerin in einem anderen verführerischen Outfit. Auf der Premiere von ihrem neuen Film "Love Lies Bleeding" trug Kristen einen schwarzen Body mit Cut-Outs und Dreiecksschnitt. Dabei gewährte die 33-Jährige tiefe Einblicke auf ihren Intimbereich und ihre Brust. Zu dem Body kombinierte sie einen schwarzen Blazer, eine transparente dunkle Strumpfhose sowie ein Paar High Heels. Auf dem Event zeigte sich die "Charlie's Angels"-Darstellerin gut gelaunt. Freudestrahlend begrüßte sie die Fans, gab Autogramme und einige Interviews.

Die Schauspielerin scheint aktuell bester Laune zu sein. Das könnte eventuell auch an ihrer Beziehung mit Dylan Meyer liegen. Die beiden sind bereits seit einigen Jahren ein Paar. Gegenwärtig sollen die Verlobten mitten in den Hochzeitsvorbereitungen stecken. Allerdings hat besonders Kristen noch keine konkreten Vorstellungen von ihrem großen Tag. "Kristen hat verschiedene Ideen, wie sie ihre Hochzeit gestalten will. Sie bevorzugt vielleicht weniger Fanfaren, als sie ursprünglich wollte", erklärte ein Insider gegenüber People.

Getty Images Kristen Stewart auf der Premiere von "Love Lies Bleeding", 2024

Getty Images Kristen Stewart auf der Berlinale 2023

Getty Images Kristen Stewart und Dylan Meyer im März 2022

