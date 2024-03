So verbrachte Prinzessin Kate den Muttertag in diesem Jahr!

Am zehnten März wurde in Großbritannien der Muttertag zelebriert, das ließen sich auch Prinzessin Kate (42) und ihre Liebsten nicht entgehen. Wie eine Quelle gegenüber People verrät, "verbrachte die Familie den Muttertag zusammen und hatte einen wunderbaren Tag". Zur Feier des Tages wollte das royale Ehepaar "zum Muttertag ein inoffizielles Bild der Familie zusammen anbieten" – so wurde auf dem Social-Media-Account des Prinzen und der Prinzessin von Wales ein Schnappschuss veröffentlicht, den Prinz William (41) höchstpersönlich geschossen haben soll.

Was die königliche Familie zu dem Zeitpunkt wohl noch nicht ahnte: Die erste Aufnahme nach Kates Bauch-OP vor rund zwei Monaten wird für zahlreiche Schlagzeilen sorgen. Wie Mirror berichtet, sollen mehrere Agenturen das Bild von Prinz Louis (5), Prinzessin Kate, Prinz George (10) und Prinzessin Charlotte (8) aus ihren Archiven gelöscht haben. "Bei näherer Betrachtung stellt sich heraus, dass die Quelle das Bild manipuliert hat", hieß es beispielsweise in einer Mitteilung der Associated Press. Auch zahlreichen Instagram-Usern kam etwas komisch vor. Kate trägt "keinen Ring, der Baum ist im Winter voller Blüten, Jeans nach Bauch-OP, Gesichtsform völlig anders als auf dem Autofoto", hieß es unter anderem.

Da die zahlreichen Spekulationen über das Familienfoto scheinbar Überhand genommen hatten, klärte Kate das Ganze kurzerhand auf und bezog Stellung zu den Fake-Foto-Gerüchten. "Wie viele Amateurfotografen experimentiere auch ich gelegentlich mit der Bearbeitung. Ich möchte mich für die Verwirrung entschuldigen, die das Familienfoto, das wir gestern geteilt haben, verursacht hat", veröffentlichte sie diesbezüglich in ihrer Instagram-Story.

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern

Getty Images Prinzessin Kate im Dezember 2023

