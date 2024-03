Erstes Bild nach OP: Wurde Prinzessin Kates Foto bearbeitet?

Hatte da etwa jemand die Finger im Spiel? Gerade erst veröffentlichte der britische Palast das erste Foto von Prinzessin Kate (42) seit ihrer Bauch-OP im Januar. Schnell wurde jedoch gemunkelt, dass das Bild bearbeitet wurde. Wie Mirror berichtet, sollen mehrere große Bildagenturen wie Associated Press, Reuters, France-Press und Getty Images daraufhin die Bilder aus ihren Bibliotheken gelöscht haben. "Bei näherer Betrachtung stellt sich heraus, dass die Quelle das Bild manipuliert hat", heißt es in einer Mitteilung der Associated Press. Ein Insider fügt gegenüber dem Magazin hinzu, dass die Fotoagenturen wohl vermuten, dass das Foto bearbeitet wurde.

Anlass für die Spekulationen war ein süßer Schnappschuss von Kate, auf dem sie zusammen mit ihren Kindern Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5) posierte. Zunächst waren die Royal-Fans ganz begeistert darüber, die Prinzessin von Wales wohlauf zu sehen. Doch schnell fielen einigen Usern einige Ungereimtheiten auf dem Bild auf: Kate trägt "keinen Ring, der Baum ist im Winter voller Blüten, Jeans nach Bauch-OP, Gesichtsform völlig anders als auf dem Autofoto", zählt ein Fan auf Instagram auf, während ein anderer vermutet: "Das sieht aus wie ein KI-Foto. Das ist doch kein echtes Foto. Es scheint wirklich nicht echt zu sein."

Seitdem sich die Ehefrau von Prinz William (41) im Januar aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte, um sich von einer Bauch-Operation zu erholen, reißen die Verschwörungstheorien um ihren Gesundheitszustand nicht ab. Besonders, dass sie ihre Pflichten erst nach Ostern wiederaufnehmen wird und der Grund für den Eingriff weiterhin unbekannt ist, sorgt bei vielen royalen Beobachtern für Besorgnis. Angeblich ist diese aber unbegründet: "Nach allem, was ich gehört habe, ist Kate wieder in eine Routine hineingekommen. Aber sie will nichts überstürzen. Ich habe mit Menschen gesprochen, die ihr nahestehen und ich glaube, dass sie sich gut erholt – aber sie ist noch nicht wieder ganz bei 100 Prozent", erklärte kürzlich der Royal-Experte Robert Jobsen gegenüber Hello!.

