16 OPs: Katie Price findet ihre Brüste manchmal zu groß!

Gesteht sich Katie Price (45) etwa ein, mit ihren Beauty-OPs übertrieben zu haben? Die britische Reality-TV-Bekanntheit hat sich schon zahlreiche Male unters Messer gelegt. Vor allem an ihren Brüsten ließ sie viel machen: Nach 16 Operationen trägt das einstige Boxenluder mittlerweile Körbchengröße Doppel-H. Nun gesteht sie aber: Sie findet ihren Vorbau manchmal zu groß! "Meine Möpse sehen riesig aus. Als ich mich [in einem Video] gesehen habe, ist mir aufgefallen: Was zur Hölle! Bring es in Ordnung, Kate!", gibt sie im Podcast "Not My Bagg" zu.

Ende 2022 ließ sich die 45-Jährige zuletzt die Oberweite vergrößern. Die Implantate, die ihr während des Eingriffs eingesetzt wurden, sind jeweils rund zwei Kilogramm schwer. Dieses enorme Gewicht macht sich offenbar auch körperlich bemerkbar. "Katie leidet unter ihren neuen Brüsten, da sie zu groß für ihren kleinen Körper sind und ihr ständig Rückenschmerzen bereiten", verriet ein Insider vor ein paar Monaten gegenüber The Sun. Sie würde deshalb nachts kaum schlafen können. Außerdem sei sie der Meinung, dass ihr Busen schief aussehen "und eine größer ist als die andere."

Ob Katie jetzt wirklich die Nase voll von ihrem XXL-Vorbau hat? Immerhin hat sie sich trotz der Rückenschmerzen ihre Implantate bisher nicht rausnehmen lassen. Vermutlich, um ihren Traum weiterzuverfolgen. "Sie möchte die größten Brüste des Landes haben und diese Implantate werden sie sicherlich auf den Weg zu diesem Ziel bringen", gab eine ihr nahestehende Quelle gegenüber The Sun preis.

BDC Images / MEGA Katie Price, Januar 2023

Instagram / katieprice Katie Price im Januar 2023

