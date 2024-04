JJ Slater hätte Katie Price am liebsten längst geheiratet

Könnten da etwa schon bald die Hochzeitsglocken läuten? Erst im Februar dieses Jahres bestätigte Katie Price (45) ihre Beziehung zu John Joe Slater. Seither machen immer wieder Gerüchte um eine Verlobung oder gar Hochzeit die Runde. Nun schneidet der einstige "Married at First Sight"-Kandidat selbst das Thema im Gespräch mit Daily Mail an. "Es wäre ideal bei 'Married at First Sight' gewesen, wenn ich am Altar gestanden hätte und beim Umdrehen Katie auf mich zulaufen gesehen hätte. Es hätte einiges an Zeit gespart", berichtet JJ. Er betont, dass er nicht mit dem Model zusammen wäre, wenn er keine gemeinsame Zukunft sehen würde.

JJ habe schon immer ein Auge auf Katie geworfen. "Natürlich ist sie offensichtlich eine sehr, sehr attraktive Frau und ich schätze sie sehr. Jetzt ist sie meine Partnerin, aber ich fand sie schon immer gut", gibt der 31-Jährige zudem im Interview zu. Er habe der Familienmama sogar früher schon einmal geschrieben! "Das Lustige ist, dass ich Katie vor Jahren per Nachricht kontaktiert habe, aber sie hat sie nie geöffnet", plaudert er aus. Jetzt könnte es zwischen den beiden aber nicht besser laufen. "Alles, was ich möchte, ist sicherzustellen, dass Katie glücklich ist, sie zu unterstützen und für sie da zu sein. Dass sie glücklich ist, bedeutet, dass ich irgendwas richtig mache", erklärt der Realitystar.

Ein Insider plauderte erst vor wenigen Tagen gegenüber Closer aus, dass Katie und JJ tatsächlich schon ganz genaue Vorstellungen von ihrer Hochzeit haben: "Wenn sie die Chance hätte, würde sie ihn morgen heiraten. JJ hat mit Katie darüber gesprochen und ihr gesagt, dass er eine große Hochzeit haben möchte." Zeit möchte die Britin scheinbar nicht verlieren, denn sie denke, dass ihr neuer Freund "der Eine" sei.

Instagram / johnjoeslater Katie Price und JJ Slater

Getty Images Katie Price, Model

