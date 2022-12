"Massive Implantate": Katie Price unterzieht sich Brust-OP

Katie Price (44) legt sich erneut unters Messer! Die britische Reality-TV-Bekanntheit ist bekannt für ihre zahlreichen Schönheitsoperationen. Die Oberweite des Models hat sich im Laufe der Jahre mehrfach geändert – neben 15 Vergrößerungen ließ sich der Star auch die Brüste verkleinern. Jetzt scheint es jedoch, als würde Katie wieder eine größere Brust bevorzugen. Vor einer Klinik wurde die Beauty nun voller Vorfreude gesichtet.

Auf den Bildern, die The Sun vorliegen, ist die fünffache Mutter bei dem Betreten der Schönheitsklinik zu sehen. "Katie bekommt massive Brust-Implantate", verriet eine dem Star nahestehende Quelle. "Sie möchte die größten Brüste des Landes haben und diese Implantate werden sie sicherlich auf den Weg zu diesem Ziel bringen", so der Insider. Nachdem sie an der Rezeption eincheckte, wurde die 44-Jährige später in einen Rollstuhl gesetzt.

Der Kosmetikarzt Dr. Aamer Khan teilte kürzlich die Komplikationen mit, die sie bei weiteren Operationen erleiden könnte. Er warnte: "Wiederholte Vollnarkosen sind mit Risiken verbunden. Je mehr Vollnarkosen man hat, desto mehr Risiken setzt man sich aus – auch dem Tod."

