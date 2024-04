Trotz einiger Anzeichen: Katie Price ist nicht schwanger

Katie Price (45) und ihr Partner bekommen kein Kind – jedenfalls noch nicht. In ihrem Podcast "The Katie Price Show" sprach sie mit ihrer Schwester darüber, dass ihr einige Veränderungen an ihr aufgefallen seien. Die britische Reality-TV-Bekanntheit erklärte, dass ihr "Bauch aufgebläht" und sie in letzter Zeit sehr vergesslich sei. Als die Britin anderen Leuten von den Symptomen erzählt habe, tippten diese auf eine Schwangerschaft. Doch Katie dementierte das sofort: "Nein, ich bin nicht schwanger!"

Gemeinsamer Nachwuchs scheint bei Katie und ihrem Freund John Joe Slater also noch kein Thema zu sein. Dafür sei eine Hochzeit in greifbarer Nähe, wie sie selbst andeutete. In ihrem Podcast gab die Ex von Peter Andre (51) verdächtige Hinweise. "Ich muss auf Instagram nachsehen, ich habe Adrians Nummer verloren. Adrian ist derjenige, der alle meine Presse-Outfits und eines meiner Hochzeitskleider gemacht hat [...]. Ich werde Adrian bitten, mir etwas zu machen und ich werde euch nicht sagen, was", offenbarte die 45-Jährige in der Episode ihren Zuhörern.

Katie und John sind seit Februar dieses Jahres offiziell ein Paar. Der Ex-"Married at First Sight"-Kandidat hatte auch angeteasert, dass er sich eine gemeinsame Zukunft mit seiner Freundin vorstellen kann. "Es wäre ideal bei 'Married at First Sight' gewesen, wenn ich am Altar gestanden hätte und beim Umdrehen Katie auf mich zulaufen gesehen hätte. Es hätte einiges an Zeit gespart", erklärte John.

Instagram / katieprice JJ Slater und Katie Price

Instagram / katieprice JJ Slater und Katie Price im März 2024

