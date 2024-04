Nach 16 OPs: Katie Price will ihre Brüste verkleinern lassen

Katie Price (45) hat genug von ihren großen Brüsten. Im Podcast "The Katie Price Show" erklärt die Reality-TV-Darstellerin ihrer Schwester Sophie, dass sie ihre Oberweite verkleinern lassen möchte. "Ich habe mich entschlossen, meine Brüste verkleinern zu lassen, weil sie mich größer aussehen lassen", plaudert sie aus. Lange will die ehemalige "Celebrity Big Brother"-Teilnehmerin jedoch nicht mehr mit dem Eingriff warten. "Ich habe dem Chirurgen schon eine Nachricht geschickt", berichtet Katie ihrer Schwester.

In den vergangenen Jahren unterzog sich die fünffache Mutter insgesamt 16 Brust-OPs. Das Ziel der vielen Operationen: Die größten Brüste Großbritanniens zu bekommen. Im Laufe der Jahre merkte Katie jedoch, wie sehr sie ihre große Oberweite im Alltag einschränkt. Vor wenigen Monaten wurde sie in einem Freizeitpark aus einer Achterbahn geworfen, da ihre Brüste zu groß waren, um den Sicherheitsbügel richtig schließen zu können. Auch Sport sei dem Model vermehrt schwergefallen. Mit ihrem verkleinerten Vorbau wolle die Britin zukünftig vor allem wieder auf einen gesünderen Lebensstil setzen. "Ich werde mit meinen kleineren Brüsten wieder so gesund wie früher werden", nimmt sich Katie im Gespräch mit Sophie vor.

In einer älteren Folge ihres Podcasts erklärte Katie bereits, dass ihr viel daran liege, sportlicher zu werden. "Ich gehe schon ins Fitnessstudio. Ich bin dran, fit, gesund und süchtig nach Bewegung zu werden", berichtete sie. Damit wolle die TV-Darstellerin ihre frühere Sucht nach Beauty-OPs kompensieren. "Ich möchte lieber nach Sport süchtig sein und nicht länger nach Schönheitseingriffen", machte sie im Gespräch deutlich.

Anzeige Anzeige

Getty Images Katie Price, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Getty Images Katie Price, 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Katie ihre Brüste verkleinern lassen will? Ich kann es verstehen! Ich finde es Quatsch! Solche Operationen sind schließlich lebensgefährlich. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de