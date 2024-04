Kein Social Media: Katie Price nimmt Tochter (9) Handy weg

Katie Price (45) kämpft mit ihrer Tochter Bunny (9) – Thema des Konflikts ist die Nutzung ihres Handys, insbesondere der sozialen Medien. "Ich habe in der Vergangenheit Probleme mit Bunny gehabt, große Probleme", gesteht das Erotikmodel in dem "The Katie Price Show"-Podcast. Sie habe versucht, Sperren auf dem Smartphone einzurichten und ihrer Tochter Grenzen aufzuzeigen, doch die Neunjährige umgehe diese gekonnt. Vor vier Wochen habe Katie ihrer Tochter endgültig das Telefon abgenommen. "In diesen vier Wochen gibt sie zu, dass sie mehr reitet, dass sie mehr draußen ist, dass sie sich nicht mehr mit Freunden streitet [...] und dass ich weniger Pakete in der Post habe, weil sie Sachen bestellt hat", freut sie sich.

Katie wurde bereits mehrfach dafür kritisiert, den Zugang ihrer Kids zum Internet zu wenig zu bewachen. Auch auf der Videoplattform YouTube soll Bunny seit Jahren Clips hochladen. Mehrfach sei ihr Account schon gesperrt worden, da sie die Altersbegrenzung nicht erfüllt – das Teilen von Videos ist erst ab 13 Jahren gestattet. Auch Kieran Hayler (37), der Ex-Mann des ehemaligen Boxenluders, soll sich bereits eingeschaltet haben. "Kieran und Katie befinden sich seit Monaten im Krieg über Bunnys Zugang zu sozialen Medien, aber das ist Katie offensichtlich egal", berichtete ein Insider laut The Sun.

Auch wenn sie nicht immer einer Meinung sind – das Engagement von Bunnys Vater dürfte Katie jedoch eigentlich erfreuen. Erst kürzlich beklagte sie, dass der Vater ihres ältesten Sohnes Harvey (21), der Ex-Fußballprofi Dwight Yorke (52), seinen Nachwuchs gänzlich ignoriert. "Ich glaube, er hat Harvey etwa neunmal in seinem Leben gesehen", packte die Reality-TV-Bekanntheit im "Anything Goes"-Podcast aus. Darüber hinaus musste sie sich schwere Vorwürfe von Dwight gefallen lassen.

Instagram / katieprice Katie Price' Tochter Bunny

Instagram / katieprice Katie Price mit ihrem Sohn Harvey im Juni 2023

