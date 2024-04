Gibt Katie Price einen Hinweis auf ihre baldige Hochzeit?

Läuten etwa wirklich bald die Hochzeitsglocken bei Katie Price (45) und ihrem Partner John Joe Slater? Das Erotikmodel scheint nun einen Hinweis darauf zu geben, dass eine Trauung der beiden möglicherweise näher ist als gedacht. In ihrem Podcast "The Katie Price Show" kommt das Gespräch auf ihren Designer. "Ich muss auf Instagram nachsehen, ich habe Adrians Nummer verloren. Adrian ist derjenige, der alle meine Presse-Outfits und eines meiner Hochzeitskleider gemacht hat, aber offensichtlich habe ich seitdem größere Brüste und Filler in meinen Hintern bekommen, also hat sich meine Größe geändert", erklärt sie und deutet an: "Ich werde Adrian bitten, mir etwas zu machen und ich werde euch nicht sagen, was."

Ob Katie mit ihren Worten wirklich auf ein Hochzeitskleid anspielt? Bereits seit Anfang des Monats machen Gerüchte die Runde, dass der Realitystar um die Hand seiner Liebsten angehalten hat. Gerade erst plauderte der TV-Star zudem aus, dass er das Model am liebsten schon lange geheiratet hätte. "Es wäre ideal bei 'Married at First Sight' gewesen, wenn ich am Altar gestanden hätte und beim Umdrehen Katie auf mich zulaufen gesehen hätte. Es hätte einiges an Zeit gespart", betonte er im Interview mit Daily Mail.

Des Weiteren berichtete ein Insider kürzlich gegenüber Closer, dass Katie und JJ bereits ihre Traumhochzeit planen. "Katie glaubt, dass JJ 'der Eine' sein könnte. Er hat ihr eröffnet, dass er sie liebt und sie hat ihm auch bestätigt, dass sie ihn liebt!", erklärte er und ergänzte: "Wenn sie die Chance hätte, würde sie ihn morgen heiraten. JJ hat mit Katie darüber gesprochen und ihr gesagt, dass er eine große Hochzeit haben möchte." Was den großen Tag betrifft, haben die Turteltauben auch schon einige Ideen: "Katie hat zugestimmt und will wieder im Ausland vor den Altar treten. Sie würden dann eine riesige Party feiern, auf der Katie ganz im Price-Stil singen will."

ActionPress Katie Price und JJ Slater im März 2024

Instagram / katieprice JJ Slater und Katie Price

