Wendy Williams' Ex-Mann fordert Unterhaltszahlungen von ihr

Wendy Williams (59) Ex will Geld von ihr! Die Moderatorin war von 1997 bis 2019 mit Kevin Hunter (51) verheiratet gewesen. Nach der Scheidung wurden ihm Unterhaltszahlungen von Wendy zugesichert, die er laut The US Sun seit 2022 nicht mehr von ihr erhalten haben soll. Er behauptet, dass er, seit die TV-Bekanntheit einen gesetzlichen Vormund hat, keine Zahlungen mehr bekam. Da sich das Ganze nicht außergerichtlich klären ließ, verklagte der Produzent die TV-Bekanntheit und brachte den Fall somit vor Gericht. "Ich bin auf die Abfindung angewiesen, um meinen Lebensunterhalt bestreiten zu können", erklärte Kevin.

Der Vater ihres Sohnes betonte, wie essenziell die Zahlungen für ihn seien: "[...] Dass ich seit 23 Monaten ohne dieses Einkommen bin, hat mich sehr getroffen." Der 51-Jährige fordere Wendys Vormund auf, "unverzüglich alle Abfindungszahlungen zu zahlen, die zum Zeitpunkt der gerichtlichen Anordnung fällig sind." Zudem verlangt Kevin totale Transparenz, was die Finanzen seiner Ex angeht: Er wolle Einsicht in die Bankunterlagen der 59-Jährigen haben – angeblich, um ausschließen zu können, dass Wendy pleite ist.

Doch warum hat Wendy eigentlich einen Vormund? Nachdem sie 2022 mit psychischen Problemen zu kämpfen hatte, wurde sie unter finanzielle Vormundschaft gestellt. Den Fans und ihrer ehemaligen Beraterin missfällt das Ganze. Auf der Plattform X teilten User ihre Bedenken und schrieben: "Arme Wendy. Es ist so traurig, dass Menschen wie Britney und sie Opfer von finanzieller Ausbeutung werden." Ein weiterer besorgter Kommentar lautete: "Öffnet eure Augen. Fälschlicherweise diagnostiziert und medikamentös behandelt [...]. Es ist zu verdächtig."

Wendy Williams, Moderatorin

Wendy Williams, Talkshow-Host

