Brustkrebs-Diagnose: John Mulaney ist für Olivia Munn da

Olivia Munn (43) überrascht heute ihre Fans mit einer schlechten Nachricht – sie hat Brustkrebs. In einem emotionalen Statement auf Instagram erläutert sie ihre Krankheitsgeschichte. Ihr Partner John Mulaney (41) steht ihr in dieser schweren Zeit fest zur Seite. Unter dem Post findet der Comedian anerkennende Worte für seine Partnerin. Er kommentiert: "Danke, dass du so hart gekämpft hast, um für uns da zu sein. Malc und ich bewundern dich." Olivia unterzog sich kürzlich einer doppelten Mastektomie.

Doch damit nicht genug: Seit ihrer Diagnose vor etwa zehn Monaten musste sie insgesamt vier Operationen über sich ergehen lassen. "Ich bin John so dankbar für die Nächte, die er damit verbracht hat, zu recherchieren, was jede Operation und jedes Medikament bedeutete, welche Nebenwirkungen und welche Genesung ich erwarten konnte", schreibt die "X-Men: Apocalypse"-Darstellerin. Er brachte ihr ein gerahmtes Bild ihres gemeinsamen Sohnes Malcolm ins Krankenhaus, damit er das Erste sein kann, was Olivia nach dem Aufwachen aus der Narkose sieht.

Die Liebe zwischen Olivia und John ist noch recht frisch. Im Sommer 2021 hatte der "Saturday Night Live"-Star sich von seiner Frau Anna Marie Tendler scheiden lassen und die Beziehung zu der Schauspielerin öffentlich gemacht. Bereits im Dezember desselben Jahres krönten die beiden ihr Liebesglück mit ihrem gemeinsamen Sohn. "Darf ich vorstellen: Malcolm Mulaney. Er hat sein ganzes Leben noch vor sich. Er hat noch nicht einmal Seltzer probiert", scherzte John zur Geburt auf Instagram.

Instagram / oliviamunn Olivia Munn während der Untersuchungen im Krankenhaus

Instagram / johnmulaney John Mulaney und Olivia Munn mit ihrem Sohn, 2023

