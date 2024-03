Kourtney Kardashian pumpt Muttermilch in sexy Unterwäsche

Kourtney Kardashians (44) jüngster Sohn Rocky kam im Herbst des vergangenen Jahres zur Welt. Die The Kardashians-Bekanntheit teilt nun eine Reihe privater Einblicke in ihr Leben mit ihren Fans auf Instagram. Neben süßen Schnappschüssen von ihrem Mann Travis Barker (48) und dem Spross sowie entspannten Spaziergängen zeigt sie sich auch in einem intimeren Moment. Kourtney posiert mit ihrer Milchpumpe für ein Foto! Für das ungewöhnliche Bild trägt die vierfache Mama schwarze Dessous sowie High Heels.

Der offene Einblick sorgt für gemischte Reaktionen im Netz. Viele sind begeistert von Kourtneys offenem Umgang mit dem Mutterdasein. "Das Bild mit der Pumpe ist das beste! Frauen sind Kraftpakete", schwärmt ein Fan unter dem Posting. Ein anderer lobt: "Ich liebe den echten Mutterkörper!" Auch Khloé Kardashian (39) zeigt Unterstützung für ihre ältere Schwester. Die Ex von Tristan Thompson (33) freut sich: "Das ist meine Schwester!" Doch Kourtneys Foto stößt auch auf Unverständnis. "Make-up und hohe Absätze, um uns zu zeigen, dass sie eine Milchpumpe benutzt? Was Menschen alles für Applaus tun", wundert sich ein Nutzer.

Es ist nicht das erste Mal, dass Kourtney und Travis mit ihren Fans Teile ihres Privatlebens teilen, die den meisten wohl zu privat wären. So postete der Drummer zum Valentinstag einige Throwback-Bilder von einem Trip aus dem Vorjahr. Zu sehen war unter anderem auch ein Whirlpool. Dazu verriet Travis: Hier wurde ihr gemeinsamer Sohn gezeugt.

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, TV-Bekanntheit

Instagram / travisbarker Travis Barker und Kourtney Kardashian

