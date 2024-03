Trotz Krebserkrankung: König Charles III. empfängt Gäste!

König Charles III. (75) scheint ein echter Workaholic zu sein. Am Mittwochnachmittag empfing der Monarch trotz seiner Krebserkrankung die Generalsekretärin des Commonwealth, Baroness Scotland of Asthal. Ein Schnappschuss zeigt die beiden gut gelaunt beim Händeschütteln im Buckingham Palace. Im Laufe des Tages empfing der König laut dem Palast noch weitere Gäste wie den britischen Premierminister Rishi Sunak (43). Er setzte aber zumindest beim Gottesdienst anlässlich des Commonwealth Days aus – per Videobotschaft richtete er jedoch einige Worte an die rund 2.000 Gäste. Seine Ehefrau Königin Camilla (76) und sein ältester Sohn Prinz William (41) besuchten die Messe zusammen mit weiteren royalen Mitgliedern.

In dem Video, das er für den alljährlichen Gottesdienst im Rahmen des Commonwealth Day aufgenommen hatte, bedankte Charles sich für die Unterstützung und sicherte dem Volk seine Dienste zu: "Ich bin zutiefst berührt von Ihren wunderbar freundlichen und aufmerksamen guten Wünschen für meine Gesundheit und kann Ihnen im Gegenzug nur weiterhin nach bestem Wissen und Gewissen im gesamten Commonwealth dienen."

Prinz Edward (60), Charles' jüngster Bruder, gab kürzlich ein Update über den Gesundheitszustand des Regenten. "Es geht ihm gut, wir drücken ihm die Daumen, dass alles gut geht", verriet er im Gespräch mit Daily Mail. "Wir waren alle sehr dankbar für die außergewöhnliche Unterstützung von allen. Ich weiß, dass er von all dem sehr berührt war", fügte er noch hinzu.

