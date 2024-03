Kranker König Charles III. sichert dem Volk seine Dienste zu

König Charles III. (75) nutzt den Commonwealth Day, um sich bei seinem Volk zu bedanken – im Gegenzug versichert er, ganz in dessen Dienst zu stehen. "Ich bin zutiefst berührt von Ihren wunderbar freundlichen und aufmerksamen guten Wünschen für meine Gesundheit und kann Ihnen im Gegenzug nur weiterhin nach bestem Wissen und Gewissen im gesamten Commonwealth dienen", verkündet der an Krebs erkrankte Monarch in einer Videobotschaft, die er für den jährlichen Gottesdienst im Rahmen des Commonwealth Day aufnahm. Der Clip wird während des Gottesdienstes in der Westminster Abbey zu sehen sein. Der Monarch selbst wird nicht an den Feierlichkeiten teilnehmen – seine Ehefrau, Königin Camilla (76) wird Charles vertreten.

Die Royal-Fans auf der ganzen Welt hoffen auf die Genesung des 75-Jährigen. Sein jüngerer Bruder, Prinz Edward (60), gab kürzlich in einem Interview mit Daily Mail ein Update über den Gesundheitszustand von Charles und sorgte für etwas Erleichterung. "Es geht ihm gut, wir drücken ihm die Daumen, dass alles gut geht", erklärte er. Auch Edward betonte, wie nah seinem Bruder die Anteilnahme geht: "Wir waren alle sehr dankbar für die außergewöhnliche Unterstützung von allen. Ich weiß, dass er von all dem sehr berührt war."

Während Charles offen mit seiner Krankheit umgeht, wirft der Gesundheitszustand seiner Schwiegertochter Fragen auf: Seit einer Operation am Bauch hatte sich Prinzessin Kate (42) aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Vor wenigen Tagen veröffentlichte der Palast dann ein Foto, auf dem sie zusammen mit ihren drei Kindern Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5) posierte. Doch die anfängliche Begeisterung wich schnell und die Fans äußerten Bedenken. "Das sieht aus wie ein KI-Foto. Das ist doch kein echtes Foto. Es scheint wirklich nicht echt zu sein", vermutete ein Fan.

Getty Images Prinz Edward, Royal

Instagram / princeandprincessofwales Prinz Louis, Prinzessin Kate, Prinz George und Prinzessin Charlotte, März 2024

