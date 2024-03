Überraschung! Das ist die erste "The Masked Singer"-Maske

Schon am 6. April geht The Masked Singer in eine neue Runde. Doch bevor die beliebte Rateshow endlich wieder über die TV-Bildschirme vieler deutscher Haushalte flimmert, gewährt der Sender bereits jetzt einen exklusiven Blick auf die erste von vielen Maskierungen. "Na, wen haben wir denn da? Ist das etwa die erste Maske, die den Schritt ins Rampenlicht wagt? Für die Couchpotato heißt es auf jeden Fall jetzt Schluss mit chillen!", lautet ein aktueller Instagram-Post der Show.

Dabei zeigt der dazugehörende Schnappschuss der Kostümierung genau das, was die Beschreibung verspricht. Eine sichtlich gut gelaunte Kartoffel blickt in die Kamera, während sie sich im legeren Jogger zeigt. Doch obwohl die erste Maske der kommenden zehnten "Masked Singer"-Staffel bereits jetzt gute Laune verspricht, sind sich die Fans unter dem Beitrag eher geteilter Meinung. Während einer "Ja, wie geil ist das denn. Das Kostüm ist mega gelungen" kommentiert, meint ein anderer deutlich kritischer nur "Das Kostüm ist aber nicht schön."

Dass eine der Masken schon vor dem eigentlichen Start der Show enthüllt wird, wird den ein oder anderen überraschen. Schließlich zeigte die vergangene Staffel vorab keine Kostümierung – stattdessen wurden die Fans lediglich mit einigen Hinweisen darauf vertröstet. "Dass keiner außer mir die Masken kennt, denn das gab es noch nie: Alle neuen Masken seht ihr erst in der Show", teaserte "The Masked Singer" damals auf seinem offiziellen Social-Media-Account an.

ProSieben/Willi Weber Judith Williams, Ruth Moschner und Rick Kavanian bei "The Masked Singer"

ProSieben / Willi Weber Matthias Opdenhövel und die Eisprinzessin bei "The Masked Singer" 2023

