Wegen Prinzessin Kates Foto-Fail: Prinz Harry ist besorgt!

Prinzessin Kate (42) sorgt mit ihrem angeblichen Photoshop-Fehler nach wie vor für Wirbel. Der Skandal hat sich wohl bis nach Übersee herumgesprochen: Prinz Harry (39) und seine Ehefrau Meghan (42) sollen sich um die Gattin von Prinz William (41) Gedanken machen, nachdem sie wegen eines manipulierten Familienfotos in die Kritik geraten war. "Zwischen Harry und Kate herrschte einst eine sehr enge Freundschaft. Ich bin sicher, dass er sich Sorgen um sie macht", will ein Insider laut Us Weekly wissen.

In Gedanken ist der Sohn von König Charles (75) bei seiner Familie, meint die Quelle. Harry würde sich jedoch zurückhalten, da er wisse, dass Kate keinen Kontakt zu ihm wünscht. Die Sussexes sollen sich darüber hinaus bewusst sein, dass hier mit zweierlei Maß gemessen wird – sie glauben, sie wären an der Stelle von Kate "vernichtet" worden. "Die gleichen Regeln gelten nicht für beide Paare", stellt der Insider klar. Abgesehen davon sei es ein Fehler, der Meghan ohnehin nie unterlaufen wäre.

Fans der Royals befürchten, das manipulierte Bild könnte bedeuten, dass Kate sich von ihrer Operation vor einigen Wochen nicht so gut erholt hat wie erhofft. Um die Situation im britischen Königshaus ranken sich mittlerweile so manche Verschwörungstheorien. Auch im Weißen Haus ist das Skandalfoto ein Thema von Relevanz. "So etwas tun wir hier nicht", brüstete sich die Chefsprecherin Karine Jean-Pierre jüngst, wie The Sun berichtet.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

Getty Images Prinzessin Kate, Oktober 2023

