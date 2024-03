Hals-Gelecke: Jenny Elvers und Yasin züngeln bei "The 50"!

Zwischen Jenny Elvers (51) und Yasin Mohamed (32) wird es bei "The 50" heiß! Die Schauspielerin und der Reality-TV-Star sind Teil des neuen Formats bei Prime Video – und können dort gar nicht die Finger voneinander lassen! In den ersten Minuten der Auftaktfolge sind die beiden bereits ziemlich vertraut zu sehen. In einer Szene im Teaser liegen die zwei in Löffelchenstellung auf einer Couch. Der ehemalige Temptation Island-Kandidat drückt sich an die Blondine und leckt ihr dabei am Hals entlang. In einer weiteren Sequenz küssen sich die Turteltauben dann auch noch!

Die 51-Jährige scheint von den Avancen ihres jungen Verehrers sehr angetan zu sein. In der Folge erklärt sie ganz aufgeregt: "Kurz vor den Wechseljahren dreht die Mutti durch!" Doch nicht alle ihrer Mitstreiter sind begeistert von der Romanze. Das macht Giulia Siegel (49) im Gespräch mit Yasin ziemlich klar, als sie sich offenbar auf die Liaison der beiden bezieht. "Du bist ein Rumficker und ein Rumbumser und ein Säufer", schimpft sie mit dem 32-Jährigen in dem Teaser.

Damit spielt Giulia offenbar auf die vielen TV-Romanzen des Münchners an. Denn hinter Yasin liegen einige öffentliche Liebeleien – ebenso wie Sex vor laufenden Kameras! Nachdem er durch "Temptation Island" bekannt geworden war, verschlug es ihn zu "Reality Shore". In der Sendung hatte er unter anderem Sex mit Mia Madisson, doch sie blieben kein Paar. Nach der Sendung verbrachte er einige Monate mit Paulina Ljubas (27). Angeblich erwarteten sie sogar ein Baby – das enthüllte die Kölnerin bei Ex on the Beach, wo die beiden erneut miteinander schliefen. Zuletzt wurde dem Basketballer dann eine Beziehung mit Yeliz Koc (30) nachgesagt. Diese erklärte später auf Instagram: "Ich brauche einen Partner, der respektvoll mit mir umgeht. Keinen Mann, der sich herumtreibt und schon gar nicht mit fremden Frauen oder tagelang Party macht!"

Getty Images Jenny Elver im Oktober 2023

RTL Yasin Mohamed, "Ex on the Beach"-Teilnehmer

