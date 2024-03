Foto-Fail von Prinzessin Kate: Weißes Haus mischt sich ein!

Nun gibt auch das Weiße Haus seinen Senf dazu! In den vergangenen Tagen schlug der Photoshop-Fail von Prinzessin Kate (42) hohe Wellen. Das Drama um das Foto erreichte mittlerweile auch das Weiße Haus. "So etwas tun wir hier nicht", prahlt die Chefsprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, angesprochen auf die neuesten Schlagzeilen aus dem Vereinigten Königreich. "Vergleichen Sie uns mit dem, was in Großbritannien vor sich geht?", antwortet sie des Weiteren entgeistert, als ein Reporter wissen will, ob Präsident Joe Biden (81) denn die derzeitige Debatte um Kate verfolge. Dennoch schlägt die ehemalige Stabschefin von Kamala Harris (59) zum Abschluss einen netteren Ton an: "Wir wünschen ihr eine schnelle Genesung" und fügt hinzu: "Mehr habe ich nicht zu sagen."

Mittlerweile zieht der Skandal um das Foto immer größere Kreise: Der amerikanische Nachrichtengigant CNN verkündete nun, alle Fotomaterialien des britischen Königshauses unter die Lupe zu nehmen. "CNN überprüft derzeit alle zuvor vom Kensington-Palast bereitgestellten Handout-Fotos", so das Statement des in Atlanta ansässigen Fernsehsenders.

Kate selbst räumte mittlerweile ein, dass sie das Foto selbst bearbeitet hatte. "Wie viele Amateurfotografen experimentiere auch ich gelegentlich mit der Bearbeitung. Ich möchte mich für die Verwirrung entschuldigen, die das Familienfoto, das wir gestern geteilt haben, verursacht hat", erklärte sie in einer Instagram-Story.

Getty Images Karine Jean-Pierre, Pressesprecherin des Weißen Hauses

Instagram / princeandprincessofwales Prinz Louis, Prinzessin Kate, Prinz George und Prinzessin Charlotte, März 2024

