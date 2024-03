Kind Nummer fünf ist auf der Welt: die.kim ist Mama geworden

Kimberly Devlin-Mania schwebt im Babyglück! Die Influencerin, die vor allem unter dem Namen die.kim bekannt ist, ist wieder Mutter geworden – das verrät sie ihren Fans am Freitagabend bei Instagram. Auf ihrem Profil postet die Kölnerin ein Video, das den winzigen Finger ihres Nachwuchses zeigt. Dazu schreibt die Beauty: "Willkommen auf der Welt, Mambo Nummer fünf!" Für die Brünette ist es das fünfte gemeinsame Kind mit ihrem Ehemann Marcus.

Und das Kind kam offenbar im Eiltempo zur Welt! Denn noch am Donnerstagabend teilte Kim ihren Followern mit, dass sie gerade ihre Tasche für das Krankenhaus packt. Ihre Fans sind zumindest begeistert von den süßen Neuigkeiten und gratulieren ihr in den Kommentaren bereits fleißig. "Herzlichen Glückwunsch und alles Gute euch", schreibt unter anderem Michèle de Roos (30), die schwangere Clea-Lacy Juhn (32) kommentiert außerdem: "Oh, so schön! Alles Liebe für euch!"

Ein Geheimnis hütet Kim aber weiterhin: Das Geschlecht und den Namen ihres fünften Sprösslings! Denn gemeinsam mit ihrer Familie wollte sie sich überraschen lassen, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. Ende Februar teilte sie dazu noch ihre Gedanken: "So langsam steigt Panik in mir auf, dass wir im Falle eines Jungen einfach dastehen und nicht wissen, wie er denn heißen soll. Sollte es ein Mädchen werden, steht der Name."

Baby von Kimberly Devlin-Mania

Kimberly Devlin-Mania, Influencerin

