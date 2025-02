Dann geht Anna-Maria Ferchichi und Kims neuer Podcast online

Fans von Anna-Maria Ferchichi (43) und Kimberly Devlin-Mania, kurz Kim, sollten jetzt ganz genau die Ohren spitzen. Die beiden Influencerinnen verkündeten Anfang Januar, dass sie demnächst einen gemeinsamen Podcast starten werden. Wann genau die erste Folge online gehen soll, behielten die beiden bisher allerdings für sich – bis jetzt! "Ah, ich freue mich so sehr. Am 11. Februar kommt unsere erste Folge online", verkündete Kim in ihrer Instagram-Story. Schon in wenigen Tagen können sich die Fans des Frauen-Duos die erste Folge auf RTL+ anhören.

Doch es gibt noch ein kleines Problem: Anna-Maria und Kim haben bisher keinen Namen für ihr neues Projekt. "Wir haben zwar beide einen Favoriten, aber falls euch noch was einfällt – immer her damit", berichtete sie weiter. In dem Podcast-Namen sollten vor allem die beiden Vornamen der Familienmütter vorkommen. Die Vorfreude auf die bevorstehenden Aufnahmen kann Kim kaum aushalten. "Freue mich unendlich, wieder Podcast zu machen, liebs, dass wir viel länger und intensiver quatschen können als in den Storys und freue mich einfach auf die Gespräche mit Anna-Maria – liebe diese Frau einfach", schwärmte die fünffache Mutter.

Sowohl für Kim als auch für Anna-Maria ist das allerdings nicht die erste Podcast-Erfahrung. Letztere moderiert weiterhin mit ihrem Ehemann Bushido (46) ein Hörstück namens "Im Bett mit Anna-Maria & Anis Ferchichi". Kim nahm ein paar Folgen ihres Podcasts "Das Schneckenhäusle" auf und veröffentlichte diese im Jahr 2022.

Instagram / die.kim Kim Devlin-Mania im Mai 2024

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Bushido und Anna-Maria Ferchichi im September 2024

