Influencerin die.kim verrät Namen und Geschlecht ihres Babys

Kimberly Devlin-Mania verrät endlich Details! Die Influencerin, die als die.kim bekannt ist, wurde vergangene Woche zum fünften Mal Mama. Nun enthüllt die Kölnerin auch, ob sie einen Jungen oder ein Mädchen bekommen hat – und auch gleich den Namen ihres Sprösslings. Zu einem rührenden Video auf ihrem Instagram-Profil, das ihre Kinder und Ehemann Markus zeigt, schreibt Kim ganz glücklich: "Willkommen auf der Welt, kleiner Samuel. Du bereicherst unsere Familie so sehr, alle platzen hier vor Stolz und Liebe zu dir!"

Kim erklärt weiter, dass bis zur Geburt drei Namen zur Auswahl gestanden hätten – Samuel habe dem Paar dann am meisten gefallen. Und auch ihre Kids sind happy und freuen sich über ihren kleinen Bruder. "Ein Junge!", jubelt ihr Sohn Valentin in dem Clip und sagt dann: "Ich liebe dich, Samuel!" Kim und Markus hatten sich bis zur Entbindung überraschen lassen, welches Geschlecht ihr jüngster Nachwuchs haben würde. Der kleine Samuel macht ihre siebenköpfige Familie nun perfekt.

Bei Kims Fans kommt der Name ihres Babys ebenfalls bestens an. In den Kommentaren schreiben ihre Follower: "Oh mein Gott, mein absoluter Lieblingsname für einen Jungen" und "Wie toll! Passt perfekt der Name", heißt es dort. Ihre Bewunderer, rund 636.000 Menschen, nennt Kim liebevoll ihr Schneckenhäusle. Mit niedlichen Einblicken in ihr Familienleben begeistert die Influencerin auf ihrem Profil seit über zehn Jahren ihre Fans.

Instagram / die.kim Kimberly Devlin-Mania mit ihrem Mann Markus

Instagram / die.kim Kimberly Devlin-Mania (dritte von rechts) und ihre Familie

