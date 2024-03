Nach OP: Angestellte haben keinen Kontakt zu Prinzessin Kate

Seit ihrer Bauchoperation Anfang des Jahres zog sich Prinzessin Kate (42) aus der Öffentlichkeit zurück. Ein Insider behauptet nun, dass auch das Personal die Royal seitdem nicht wiedergesehen hat. "Einige von Kates leitenden Angestellten konnten sie weder sehen noch mit ihr sprechen und sie wussten nicht einmal von der Operation, bevor sie angekündigt wurde, sodass sie davon überrascht wurden", verrät die Quelle gegenüber Us Weekly. "Nur ein paar Leute" sollen wissen, wie es Kate aktuell wirklich geht.

Bis nach Ostern soll die 42-Jährige nicht ihren royalen Pflichten nachkommen. Dementsprechend fehlte sie in den vergangenen Wochen bei mehreren öffentlichen Veranstaltungen, doch auch privat musste Kate auf familiäre Ausflüge verzichten. Ihre Liebsten stehen ihr dennoch stets zur Seite, wie die Journalistin Emily Nash bereits gegenüber Hello! betonte: "Kate war vielleicht nicht auf dem Schulweg oder bei Sportevents, aber sie konnte in den letzten Wochen viel Zeit mit ihren Kindern zu Hause verbringen und das wird ihr sehr gutgetan haben. Ihre Familie ist der Mittelpunkt ihrer Welt und George (10), Charlotte (8) und Louis (5) bei sich zu haben, hat ihr zweifellos viel Mut gemacht."

Seitdem sich Kate aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat, reißen die Schlagzeilen und Verschwörungstheorien um ihren Gesundheitszustand nicht ab. Kates Mann Prinz William (41) schien das mächtig gegen den Strich zu gehen, weshalb er über einen Sprecher verlauten ließ: "Er konzentriert sich auf seine Arbeit und nicht auf die sozialen Medien." Die Adelsexperten empfinden die Reaktion des Thronfolgers für richtig. "Ich denke, es ist gut, dass er sich geäußert hat. Es gab so viele Verschwörungstheorien hier in London. Ich glaube, William hat einfach entschieden: 'Okay, genug ist genug'", erklärte der Royal-Experte Nick Bull in einem Interview mit Us Weekly.

Instagram / princeandprincessofwales Prinz Louis, Prinzessin Kate, Prinz George und Prinzessin Charlotte, März 2024

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate, 2023

