Nach Oscar-Zickerei: Emily Blunt schwärmt von Ryan Gosling

Emily Blunt (41) und Ryan Gosling (43) haben sich versöhnt und kommen kaum aus dem Schwärmen heraus! Nachdem sich die beiden Schauspieler bei der Oscarverleihung noch einen frechen Schlagabtausch lieferten, zeigen sie sich im Interview mit People nun begeistert voneinander. Die Britin erklärt: "Ich meine, es ist einfach so einfach, mit ihm zusammen zu sein. Es macht so viel Spaß mit ihm!" Für den Film "The Fall Guy" standen die beiden gemeinsam vor der Kamera – ein echtes Vergnügen für Emily: "Ich habe es einfach geliebt. Es war traurig, als es vorbei war."

Und auch Ryan genoss die Arbeit mit der Frau von John Krasinski (44): "Ich mochte ihre Exzentrik, ich mochte ihre Menschlichkeit. Sie war für mich lustig. Ich habe sie einfach geliebt." Die beiden Oscar-Nominierten stellten ihren neuen Streifen am Dienstag beim South by Southwest Film Festival in Austin vor – dort posierten sie sehr innig miteinander. Auf der Bühne nahm Ryan seine Kollegin liebevoll in den Arm, die diese Kuscheleinheit mit dem Barbie-Star sichtlich zu genießen schien. Emily trug zu diesem Anlass einen Karolook in Schwarz-weiß, während der Blondschopf eine rote Jacke mit einer Jeans kombinierte.

Emily und Ryan hatten sich in den vergangenen Monaten quasi einen cineastischen Konkurrenzkampf geliefert. Denn beide hatten an den großen Filmen des Jahres 2023 mitgewirkt – die Blondine ist als Kitty Oppenheimer in "Oppenheimer" zu sehen, der Kanadier hingegen erweckt Ken in "Barbie" zum Leben. Beide Produktionen waren heiße Favoriten auf mehrere Oscars. Gemeinsam ehrten die beiden bei den Academy Awards die Arbeit der Stuntleute. Und auf der Bühne ließen sie es sich nicht nehmen, das "Barbenheimer"-Battle noch einmal aufzugreifen. "So wie sich diese Preisverleihung entwickelt hat, war es aber keine große Rivalität", stichelte Emily. Zurecht: Denn "Oppenheimer" wurde letztendlich mit sieben Goldjungen geehrt, während "Barbie" nur den Preis für den besten Song mit nach Hause nehmen durfte.

Getty Images Ryan Gosling und Emily Blunt, März 2024

Getty Images Emily Blunt und Ryan Gosling bei der Oscarverleihung 2024

