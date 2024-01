Radikaler Gewichtsverlust: So hat Kelly Clarkson abgenommen

Kelly Clarkson (41) gibt Aufschluss über ihren Gewichtsverlust! Die Sängerin hat in den vergangenen Monaten radikal abgespeckt. Ihre Freunde sollen sich deshalb sogar große Sorgen um sie gemacht haben. Außerdem hatte es Gerüchte gegeben, dass sie das alles nur mithilfe des verschreibungspflichtigen Diabetes-Medikaments Ozempic geschafft habe. Doch jetzt räumt Kelly mit den Spekulationen auf und verrät, was wirklich hinter ihrem Abnehmerfolg steckt!

"Ich habe abgenommen, weil ich auf meinen Arzt gehört habe – ein paar Jahre lang habe ich das nicht getan", erklärt die einstige "American-Idol"-Siegerin im Interview mit People. Sie esse viel Eiweiß, bezeichnet ihre Ernährung aber im Großen und Ganzen als "gesunden Mix". Außerdem bewege sie sich viel – etwa beim Spazierengehen mit ihren Hunden oder bei Aktivitäten mit ihren Kindern. "Ein Spaziergang durch die Stadt ist echtes Training", findet die New Yorkerin.

In der Vergangenheit hatte Kelly wegen ihres Gewichts schon den ein oder anderen Rückschlag verkraften müssen. Vor ihrem Durchbruch seien ihr bereits zwei Verträge angeboten worden sein. Beide Plattenfirmen hatten jedoch von ihr verlangt, neun Kilo abzunehmen, ehe sie sie in der Öffentlichkeit zeigen würden – für die zweifache Mutter sei das keine Option gewesen. "Ich wollte einfach keine Geschäftsbeziehung mit Leuten eingehen, die so etwas von mir verlangen", hatte sie einst "Good Housekeeping" erzählt.

Getty Images Kelly Clarkson im November 2023 in New York City

Getty Images Kelly Clarkson, Talkmasterin

Getty Images Kelly Clarkson an Silvester 2017

