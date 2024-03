Prinz William gesteht: Künstlerisch ist er nahezu unbegabt!

Prinz William (41) hat einige Talente, wie er in den vergangenen Jahren bei diversen Veranstaltungen und royalen Verpflichtungen bewiesen hat. Künstlerische Entfaltung scheint ihm jedoch nicht so zu liegen – zumindest deutet das der Familienvater laut Hello! an. Während der Eröffnung eines neuen Jugendzentrums in London verzieren der Sohn von König Charles (75) und die anwesenden Jugendlichen Kekse. Doch sein Ergebnis gefällt ihm wohl nicht. "Meine Frau ist die Künstlerin", gesteht er amüsiert und wirft später ein: "Sogar meine Kinder sind künstlerischer als ich." Weil er weiß, wie gern Sohnemann Louis (5) die Streusel auf den Keksen mag, zögert er nicht und verteilt diese großzügig darauf. Und William verrät: Er mag Schokokekse und KitKat am liebsten!

Nach dem Backen ging es dann wieder ans Eingemachte. Der Ehemann von Prinzessin Kate (42) konnte beim Basketball und Billard zeigen, was in ihm steckt. Während er und die Kids sich ordentlich auspowern, legt er ihnen nahe, auch mehr Zeit ohne Handy zu verbringen. Das müssen aber auch die Erwachsenen wieder lernen, meint er: "Die Erwachsenen sind auch schuld. [...] Wir verbringen ewig viel Zeit mit unseren Handys." Er fragt: "Seid ihr alle ziemlich viel am Telefon? Wisst ihr, wie viel Zeit ihr mit euren Handys verbringt? [...] Haltet ihr es für eine gute Idee, den ganzen Tag am Telefon zu sein?" Zum Ende des Besuchs lässt William ein Lob da: "Was ihr hier gemacht habt, ist unglaublich [...] Es macht Spaß, ist sicher, lehrreich... Es ist großartig."

Eigentlich besucht der britische Thronerbe solche Events in den meisten Fällen gemeinsam mit seiner Gattin. Diese ist wegen ihrer Operation am Unterleib allerdings schon seit einigen Wochen außer Gefecht – sie erholt sich zu Hause und lässt anstehende Veranstaltungen vorübergehend sicherheitshalber aus. Wegen der ungewöhnlich langen Genesungsphase machen sich einige Royal-Fans große Sorgen. Doch der erste öffentliche Termin der Herzogin von Wales steht bereits fest: Am 8. Juni wird sie an der Vorveranstaltung von Trooping the Colour teilnehmen.

Getty Images Prinz William in London

Getty Images Prinzessin Kate im März 2022

