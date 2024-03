Tiefe Einblicke: Al Pacino kündigt seine ersten Memoiren an

Vor wenigen Tagen verkündete Penguin Press die Neuigkeiten: Im Oktober dieses Jahres werden Al Pacinos (83) allererste Memoiren "Sonny Boy" veröffentlicht. In seinem Buch gewährt der Schauspieler tiefe Einblicke in sein bewegtes Leben als Filmstar. "Ich habe 'Sonny Boy' geschrieben, um zu Papier zu bringen, was ich in meinem Leben gesehen und durchgemacht habe", erklärt der Filmregisseur im Interview mit People. Für den 83-Jährigen sei das Schreiben der Biografie eine ganz besondere Erfahrung gewesen. "Es war für mich unglaublich persönlich und lehrreich, auf meine eigene Geschichte zurückzublicken", betont er. "Ich konnte viel darüber nachdenken, was für Welten mir die Schauspielerei eröffnet hat", bemerkt Al.

Der Schauspieler schaut nicht nur auf eine lange, erfolgreiche Karriere, sondern auch auf einige Auszeichnungen zurück. Im Jahr 1993 hatte Al den ersten Oscar für seine Rolle in "Der Duft der Frauen" bekommen. Ebenfalls ist er seit einigen Jahren sogar gleich zweifacher Emmy-Preisträger. Auch den Tony Award hatte der New Yorker zweimal abstauben können. Auf seiner langen Liste an Auszeichnungen würde jetzt eigentlich nur noch ein Grammy fehlen. Vielleicht ergibt sich durch seine Biografie dafür nun die Gelegenheit: Das Hörbuch seiner Memoiren spricht der Filmproduzent nämlich selber ein.

Auch Als derzeitige Freundin Noor Alfallah scheut sich nicht davor, private Details preiszugeben. In der aktuellen Ausgabe der arabischen Vogue berichtet sie offen über die Liebesgeschichte der beiden. "Al wohnte in der gleichen Straße wie ich und wir begannen, jeden Tag zusammen zu verbringen, Schach zu spielen und Filme zu sehen", erklärt die Regisseurin. Was wie eine Freundschaft begann, entwickelte sich mit der Zeit zu einer Romanze. "Er zeigte mir einige obskure Filme, in denen er mitspielte. [...] Ich schätze, es wurde einfach mehr daraus", schildert sie.

Getty Images Al Pacino, Christopher Nolan und "Oppenheimer"-Produzenten bei den Oscars 2024

Getty Images Noor Alfallah, 2024

