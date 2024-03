Noor Alfallah packt über Liebesgeschichte mit Al Pacino aus!

Sie plaudert aus dem Nähkästchen. Seitdem Noor Alfallah und Al Pacino (83) ihre Liebe im Frühjahr 2022 offiziell gemacht hatten, sorgt das Paar immer wieder für Gesprächsstoff. Der Grund: der beachtliche Altersunterschied der beiden. Ganze 53 Lebensjahre trennen den Filmproduzenten von seiner deutlich jüngeren Freundin. Doch gibt diese nun einen Einblick in die Liebesgeschichte der beiden – und könnte damit die ein oder andere Frage Außenstehender beantworten. Noor und Al waren anfangs nur Freunde.

In der neuesten Ausgabe der arabischen Vogue erklärt die 30-Jährige: "Al wohnt in der gleichen Straße wie ich und wir begannen, jeden Tag zusammen zu verbringen, Schach zu spielen und Filme zu sehen." Dennoch haben Noor und Al damals bei ihrem ersten Treffen keine Nummern ausgetauscht. Nach der Zeit änderte sich das jedoch – aus Freundschaft wurde irgendwann Liebe. "Er zeigte mir einige obskure Filme, in denen er mitspielte. [...] Ich schätze, es wurde einfach mehr daraus."

Obwohl das Paar im vergangenen Jahr seinen ersten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt begrüßen durfte, wollen sie mit dem nächsten Schritt in ihrer Beziehung noch etwas warten. In einem Interview mit TMZ verriet Noor, dass sie und Al derzeit nicht planen, vor den Traualtar zu treten. "Ich bin nicht der Heiratstyp", begründete sie damals.

Getty Images Noor Alfallah, 2024

Getty Images Al Pacino, Filmproduzent

