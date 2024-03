Céline Dion teilt ein seltenes neues Foto mit ihren Söhnen!

Das bekommen die Fans mittlerweile nicht mehr oft zu sehen. Seit ihrer SPS-Diagnose zeigt sich Céline Dion (55) nur noch selten in der Öffentlichkeit. Nun überrascht sie ihre Follower mit einem neuen Foto von sich und ihren Söhnen René-Charles (23), Eddy und Nelson. Den Schnappschuss teilt die gebürtige Kanadierin via Instagram. Glücklich posiert die Familie auf einem Siegertreppchen. Célines Kinder halten kleine Pokale in der Hand. Die Sängerin trägt einen gemütlichen Jogginganzug. Außerdem verzichtet die "My Heart Will Go On"-Interpretin auf Make-up.

Unter ihrem Post möchte Celine auf ein wichtiges Thema aufmerksam machen. "Heute begeht die Welt den internationalen Tag des Bewusstseins für SPS", schreibt die Musikerin. "Wie viele von euch wissen, wurde bei mir im Herbst 2022 das Stiff-Person-Syndrom diagnostiziert. Der Versuch, diese Autoimmunerkrankung zu überwinden, war eine der schwierigsten Erfahrungen meines Lebens, aber ich bin fest entschlossen, eines Tages wieder auf die Bühne zurückzukehren und ein möglichst normales Leben zu führen", fährt sie fort. "Ich bin zutiefst dankbar für die Liebe und Unterstützung meiner Kinder, meiner Familie, meines Teams und von euch allen", bedankt sich die 55-Jährige abschließend.

Im Kampf gegen ihre Krankheit sucht Céline bei den besten Ärzten der Welt Hilfe. "Sie hört sich so viel wie möglich bei den Spitzenforschern auf dem Gebiet dieser seltenen Krankheit um", verriet ihre Schwester Claudette im Interview mit Le Journal de Montréal. "Sie geht immer über sich hinaus, sie versucht immer, die Beste zu sein und an der Spitze ihres Spiels zu stehen", fügt sie hinzu. Trotzdem sei es für Céline wichtig, sich auszuruhen und ihrem Körper Zeit zur Erholung zu geben.

Getty Images Céline Dion, Musikerin

Getty Images Céline Dion im Juli 2019

