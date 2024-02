Wegen unheilbarer Krankheit: Céline Dion sucht nach Hilfe

So steht es aktuell um ihre Gesundheit. Im Dezember 2022 machte Céline Dion (55) eine besorgniserregende Neuigkeit öffentlich: Sie leidet am unheilbaren Stiff-Person-Syndrom. Durch diese Muskelerkrankung wird die Mobilität der Sängerin immens eingeschränkt. Trotz etlicher Bemühungen scheint sich der Gesundheitszustand der "My Heart Will Go On"-Interpretin bislang nicht zu verbessern. Ihre Schwester Claudette gibt nun ein Update über Célines aktuelle Situation!

Ihren Familienangehörigen zufolge befindet sich die 55-Jährige aktuell auf der Suche nach einer Behandlungsmöglichkeit. "Sie hört sich so viel wie möglich bei den Spitzenforschern auf dem Gebiet dieser seltenen Krankheit um", verrät Claudette Le Journal de Montréal und fügt hinzu: "Ich glaube, ehrlich gesagt, dass sie sich vor allem ausruhen muss. Sie geht immer über sich hinaus, sie versucht immer, die Beste zu sein und an der Spitze ihres Spiels zu stehen." Hoffnung zu haben sei zwar sehr wichtig, aber dennoch solle Céline auf ihren Körper hören und sich nicht überanstrengen.

Vor wenigen Tagen machte die Musikerin in einer Presseerklärung zu ihrer Dokumentation "I Am: Céline Dion" klar, dass sie sich von ihrer Krankheit nicht definieren lässt: "Die vergangenen Jahre waren eine große Herausforderung für mich, die Reise von der Entdeckung meiner Krankheit bis hin zum Lernen, damit zu leben und damit umzugehen, aber mich nicht davon bestimmen zu lassen."

Getty Images Céline Dion im September 2019 in Quebec

Getty Images Céline Dion, Musikerin

Getty Images Céline Dion, Paris Fashion Week 2019

