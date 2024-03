"Fluffig": Das ist die zweite "The Masked Singer"-Maske!

Am 6. April geht das große Raten endlich wieder los! Auch in der zehnten Staffel von The Masked Singer schlüpfen wieder einige Promis in skurrile Kostüme, um inkognito ihre Gesangskünste unter Beweis zu stellen. Doch bevor die beliebte Show endlich wieder über die deutschen TV-Bildschirme flimmert, gibt der Sender auf Instagram einen kleinen Vorgeschmack auf die Maskierungen. "Da ist sie endlich: Unsere süße, unwiderstehliche und fluffige Zuckerwatte!", lautet ein aktueller Post auf dem Instagram-Account der Show.

In einem kurzen Clip ist eine rosafarbene Zuckerwatte zu sehen, die mit ihren großen Augen in die Kamera zwinkert und einige Tanzmoves zum Besten gibt. Die Fans sind schon jetzt begeistert von dem ungewöhnlichen Kostüm: "Wow, so geile Kostüme wieder! Ich freue mich immer wieder neu auf 'The Masked Singer' wie bei Staffel eins und bin so gespannt auf Staffel zehn", schwärmt ein entzückter Kommentator, während ein weiterer Zuschauer schreibt: "Oh, wie süß und cool. Ich bin gespannt, welche Überraschungen uns erwarten."

Erst vor zwei Tagen wurde das erste Kostüm der diesjährigen Staffel enthüllt: eine gut gelaunte Kartoffel in einem Jogginganzug. "Na, wen haben wir denn da? Ist das etwa die erste Maske, die den Schritt ins Rampenlicht wagt? Für die Couchpotato heißt es auf jeden Fall jetzt Schluss mit chillen!", hieß es in einem Instagram-Beitrag. Doch die Fans waren eher geteilter Meinung über die erste Maskierung: Während ein Follower "Ja, wie geil ist das denn? Das Kostüm ist mega gelungen", kommentierte, schrieb ein anderer: "Das Kostüm ist aber nicht schön."

Anzeige

Getty Images Die "The Masked Singer"-Kandidaten

Anzeige

Seven.One/Nadine Rupp Die Couchpotato von "The Masked Singer"

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de