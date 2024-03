Friseursalon Klum: Heidis Mama schneidet Tom die Haare!

Bevor bei Germany's Next Topmodel das große Umstyling ansteht, übt Heidi Klum (50) sich schon mal in Sachen Haarschnitt. Die besondere Tradition der Castingshow erfreut sich alljährlich großer Beliebtheit, da neben Haaren auch immer einige Tränen fallen – bereits in der nächsten Folge soll es so weit sein. Statt den Models geht es zunächst jedoch Tom Kaulitz (34) an den Kragen beziehungsweise an die Locken. Gemeinsam mit Mama Erna übernimmt Heidi auf Instagram das Styling ihres Ehemanns. "Ich darf ja nicht zu viel abschneiden", meint Erna, woraufhin ihr das Ehepaar entschieden zustimmt. Tom meckert: "Meine Frau nimmt immer zu viel weg."

Behände greift die Mutter des Models zur Schere und tobt sich an den langen Locken des Tokio Hotel-Stars aus – immerhin ist sie ausgebildete Friseurin. In den Händen seiner Schwiegermutter fühlt sich Tom anscheinend deutlich wohler als in denen seiner Frau. Beim letzten Mal habe Heidi ihm einen Zopf gemacht und einfach abgeschnitten, lacht der berühmte Zwilling. "Stimmt doch gar nicht", beschwert sich Heidi. Von Tom können sich die angehenden Models eine Scheibe abschneiden: Relaxt sitzt der Musiker da und lässt den Haarschnitt über sich ergehen. "Ich sitze hier zu eurer Belustigung", grinst er.

In den sozialen Medien gibt Heidi ihren Fans gerne den ein oder anderen Einblick – seien es Kuscheleinheiten mit ihrem Liebsten oder Ausflüge mit den Kids. Vor kurzem überraschte sie mit einem süßen Selfie mit ihrer Tochter Lou (14). Mutter und Tochter besuchten gemeinsam ein Konzert von Madonna (65) und sangen fröhlich bei den Hits der Popikone mit.

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz werden die Haare von Erna Klum geschnitten

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum

